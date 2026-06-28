تأکید سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت اجرای مصوبه افزایش سرمایه بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حاکم ممکان با بیان اینکه بانک کشاورزی به‌عنوان یکی از بانک‌های تخصصی کشور، مسئولیتی مهم در پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی بر عهده دارد، اظهار داشت: اجرای طرح‌هایی مانند نوی‌پو، در عمل به حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز آنان کمک می‌کند و می‌تواند در تقویت تداوم تولید و افزایش اتکای کشور به ظرفیت‌های داخلی مؤثر باشد.

وی افزود: برنامه حمایتی بانک کشاورزی برای گندمکاران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا گندم از کالاهای اساسی کشور به شمار می‌رود و حمایت به‌موقع از تولیدکنندگان این محصول، به‌ویژه در مقطع تحویل گندم به سیلوها، می‌تواند بخشی از هزینه‌های اولیه آنان را جبران و زمینه تداوم فعالیت تولیدی را فراهم کند تا فرآیند ایفای تعهدات دولت در خرید تضمینی نیز با پشتیبانی مناسب‌تری دنبال شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی در سال گذشته، تصریح کرد: پس از تصویب و ابلاغ قانون، اجرای آن بر عهده دولت است و این موضوع در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها نیز باید با توجه به توان دولت و نیاز شبکه بانکی پیگیری شود.

وی افزود: با وجود تصویب این قانون، افزایش سرمایه بانک کشاورزی تاکنون محقق نشده و انتظار می‌رود دولت در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کند، زیرا ایفای به‌موقع تعهدات دولت، مقدمه انجام مؤثر تعهدات بانک در قبال مردم و بخش‌های تولیدی است و می‌تواند زمینه تأمین مالی بهتر واحدهای تولیدی و اجرای تکالیف محول‌شده به این بانک تخصصی را فراهم سازد.

این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه بانک کشاورزی در آستانه نودوسومین سالگرد تأسیس آن، اظهار داشت: امنیت غذایی پیوندی مستقیم با امنیت ملی دارد و بانک کشاورزی می‌تواند در این حوزه، همچنین در اشتغال‌زایی و افزایش رضایتمندی عمومی، نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی از سوی این بانک انجام شده است، اما با توجه به اهمیت مأموریت‌های آن، انتظار می‌رود این روند با قوت بیشتری دنبال شود.

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