به گزارش ایلنا؛ پیرو تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۶۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ت ۶۵۲۲۲ هـ مورخ ۲۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۰۳‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۴۰۵ هیات وزیران، اصلاحیه «آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

با عنایت به اصلاحات انجام شده، مهمترین محور‌های این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱. بازنگری در فهرست دستگاه‌های اجرایی ملزم به پذیرش اوراق گام و سرفصل‌های مشمول تسویه بدهی به شرح زیر:

۲. دستگاه اجرایی، ملزم به پذیرش اوراق گام با مدت زمان تا سررسید حداکثر سه ماه و تا انتهای بهمن سال مالی پذیرش اوراق، به قیمت اسمی بابت مطالبات شخص بدهکار (متقاضی دوم و بعد) می‌باشد.

۳. دستگاه اجرایی می‌تواند اوراق گام با سررسید بیش از سه ماه تا حداکثر شش ماه را تا انتهای سال مالی پذیرش اوراق را بپذیرد.

۴. دستگاه اجرایی، موظف است حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از مطالبات خود از شخص بدهکار را از طریق اوراق گام به قیمت اسمی پذیرش و تسویه کند.

۵. تعمیم دامنه شمول آیین‌نامه یادشده به ابزار برات الکترونیکی زنجیره تولید در قبال مطالبات دستگاه‌های اجرایی از اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب شیوه‌نامه استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تامین. این مقرره با در نظر گرفتن شرایط زیر قابل اعمال خواهد بود:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- حداقل ۲۰ تا ۵۰ درصد تکلیف پذیرش مقرر، به صورت مجموع اوراق گام و برات الکترونیکی زنجیره تولید محاسبه و لحاظ می‌شود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- سایر الزامات مربوط به اوراق گام (از جمله حلقه دوم و بعد)، در خصوص برات الکترونیکی زنجیره تولید نیز تعمیم خواهد یافت.

۶. پذیرش هزینه تنزیل ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید، از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی زنجیره تولید به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی.