امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت نام خودروهای وارداتی در بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریانی که به منظور انجام مراحل خرید خودرو نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده‌اند، می‌توانند با بلوکه کردن مبلغ 5 میلیارد ریال در حساب خود نزد بانک کشاورزی از این خدمت بهره‌‌مند شوند.

بر اساس این گزارش، تاریخ بلوکه حساب از روز یکشنبه 7 تیر ماه سال جاری تا پایان روز چهارشنبه 10 تیر ماه تعیین شده و حساب‌ها در تاریخ 16 تیر ماه حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رفع بلوکه خواهد شد.

شایان ذکر است وکالتی کردن حساب به دو روش مراجعه حضوری و غیرحضوری (در پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی) امکانپذیر است.

این گزارش می‌افزاید: برای استفاده از این خدمت به صورت غیرحضوری، داشتن شماره حساب نزد بانک کشاورزی کافی است و نیازی به فعالسازی اینترنت بانک یا همراه بانک نیست.

متقاضیان می‌توانند پس از وکالتی کردن و بلوکه حساب، جهت ثبت‌نام در این مرحله از عرضه خودروهای وارداتی، از روز پنجشنبه 11 تیر ماه تا پایان روز دوشنبه 15 تیر ماه به سامانه اتونوین کنند.

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