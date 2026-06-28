امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت نام خودروهای وارداتی در بانک کشاورزی
امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت نام در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی ویژه تیر ماه 1405 (در سامانه اتونوین) از طریق خدمات غیر حضوری یا مراجعه به شعب در بانک کشاورزی فراهم است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریانی که به منظور انجام مراحل خرید خودرو نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کردهاند، میتوانند با بلوکه کردن مبلغ 5 میلیارد ریال در حساب خود نزد بانک کشاورزی از این خدمت بهرهمند شوند.
بر اساس این گزارش، تاریخ بلوکه حساب از روز یکشنبه 7 تیر ماه سال جاری تا پایان روز چهارشنبه 10 تیر ماه تعیین شده و حسابها در تاریخ 16 تیر ماه حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رفع بلوکه خواهد شد.
شایان ذکر است وکالتی کردن حساب به دو روش مراجعه حضوری و غیرحضوری (در پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی) امکانپذیر است.
این گزارش میافزاید: برای استفاده از این خدمت به صورت غیرحضوری، داشتن شماره حساب نزد بانک کشاورزی کافی است و نیازی به فعالسازی اینترنت بانک یا همراه بانک نیست.
متقاضیان میتوانند پس از وکالتی کردن و بلوکه حساب، جهت ثبتنام در این مرحله از عرضه خودروهای وارداتی، از روز پنجشنبه 11 تیر ماه تا پایان روز دوشنبه 15 تیر ماه به سامانه اتونوین کنند.