قرارداد ایجاد مرکز لجستیکی قزاقستان در بندر شهید رجایی امضا شد

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، این قرارداد در ادامه جلسات و مذاکرات گذشته و همچنین توافقات حاصل‌شده در جریان سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان و بازدید از ظرفیت‌های بندری این کشور منعقد شد که حسین عباس‌نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و امان مال گاژواروف، مدیرکل صندوق توسعه تجارت قزاقستان، آن را امضا کردند.

ایجاد مرکز لجستیکی قزاقستان در پسکرانه بندر شهید رجایی، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مشترک دو کشور در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک و تجارت به شمار می‌رود و با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی، توسعه مبادلات تجاری و ارتقای جایگاه کریدور بین‌المللی شمال–جنوب اجرایی خواهد شد.

این مرکز به‌عنوان پایگاهی برای تجمیع، نگهداری، پردازش، توزیع و ترانزیت کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی قزاقستان فعالیت خواهد کرد و با تسهیل زنجیره تأمین، کاهش زمان و هزینه جابه‌جایی کالا و افزایش بهره‌وری در فرآیندهای لجستیکی، نقش مؤثری در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایفا خواهد کرد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، امکان دسترسی مستقیم کالاهای قزاقستان به آب‌های آزاد و بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، شرق آفریقا، شبه‌قاره هند و سایر بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند و جایگاه ایران را به‌عنوان حلقه اتصال کشورهای آسیای مرکزی به شبکه تجارت جهانی بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

اجرای این پروژه همچنین در راستای سیاست‌های توسعه دریامحور، زمینه افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان، رشد ترانزیت کالا از مسیر ایران، افزایش درآمدهای ترانزیتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فعالیت‌های ارزش‌افزوده در پسکرانه بندر شهید رجایی را فراهم می‌سازد.

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد این مرکز لجستیکی می‌تواند نقش مهمی در افزایش سهم کریدور بین‌المللی شمال–جنوب در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کرده و جایگاه ایران را به‌عنوان کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر دسترسی کشورهای آسیای مرکزی و حوزه اوراسیا به آب‌های آزاد تثبیت کند.

همزمان با اجرای این طرح، توسعه همکاری‌های بندری، دریایی و کشتیرانی، تسهیل تشریفات گمرکی، تبادل الکترونیکی اسناد حمل، تسهیل عبور کالا و گسترش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز در دستور کار همکاری‌های دو کشور قرار دارد.

امضای این قرارداد، فصل تازه‌ای از همکاری‌های راهبردی ایران و قزاقستان در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت را رقم می‌زند و زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بندر شهید رجایی و تبدیل آن به یکی از مهم‌ترین هاب‌های لجستیکی منطقه را فراهم خواهد کرد.