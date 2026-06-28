فرآوری ۳۰ درصد از نفت خام روسیه در داخل الزامی شد
روزنامه کومرسانت روسیه از الزام شرکتهای نفتی روس برای فرآوری ۳۰ درصد از نفت در داخل کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، روزنامه کومرسانت با اشاره به نامه ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه، گزارش داد که شرکتهای نفتی روس باید دستکم ۳۰ درصد از نفت تولیدی خود را برای فرآوری در پالایشگاههای داخلی نگه دارند.
بنا بر اعلام روزنامه کومرسانت، نامه این مقام بلندپایه نفتی در پایان ماه مه همزمان با تشدید حملههای اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه و به دنبال آن ایجاد بحران سوخت، برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری این کشور، ارسال شده است.
روزنامه کومرسانت همچنین گزارش داد که پوتین به الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، دستور داده است تا این پیشنهاد را پیگیری کند.
نواک گفته بود: روسیه در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل است، درحالیکه یک روزنامه از احتمال واردات سوخت برای مقابله با کمبود آن در این کشور خبر داد.