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مسکن، کم‌تورم‌ترین بازار خرداد/ رشد اجاره‌بها یک سوم تورم عمومی

مسکن، کم‌تورم‌ترین بازار خرداد/ رشد اجاره‌بها یک سوم تورم عمومی
کد خبر : 1805540
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روایت رسمی از وضعیت تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در خرداد ۱۴۰۵، از ثبت کمترین تورم برای بازار مسکن و اجاره در میان سایر گروه‌ها خبر می‌دهد. تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، حدود یک سوم تورم عمومی بوده است.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، براساس گزارش مرکز آمار ایران که با عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به بازه زمانی خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است، در میان گروه‌های مختلف کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بازار مسکن و اجاره، کمترین میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه مسکن و اجاره، همچنین با فاصله قابل توجه از تورم عمومی کمتر بوده است.

تورم عمومی ماهانه ۵.۹ درصد، تورم اجاره ۲.۴ درصد

براساس اطلاعات درج شده در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در خردادماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در این ماه به ۲.۴ درصد رسید. در حالیکه تورم عمومی ماهانه در این ماه ۵.۹ درصد گزارش شده است.

این موضوع نشان می‌دهد اگرچه تورم عمومی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم اجاره مسکن است اما به رغم ورود بازار اجاره به مقطع زمانی اوج جابه‌جایی مستاجرها، این بازارنه تنها با جهش قیمت روبه رو نشده، بلکه میزان رشد ماهانه اجاره‌بها با فاصله محسوس کمتر از تورم عمومی ماهانه و حدود نصف رشد بهای سایر کالاها و خدمات، بوده است. تورم عمومی ماهانه حدود ۲.۵ برابر تورم ماهانه شاخص اجاره گزارش شده است.

تورم نقطه به نقطه اجاره حدود یک سوم تورم عمومی

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور نیز در این ماه ۳۱.۲ درصد گزارش شده است. در حالی که در این ماه تورم عمومی نقطه به نقطه، ۸۸.۶ درصد بوده است. یعنی تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه حدود یک سوم تورم عمومی در این بازه زمانی بوده است.

همچنین تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در خردادماه ۳۲.۸ درصد بوده که حدود یک دوم تورم عمومی سالانه ۶۲ درصدی در این ماه است.

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