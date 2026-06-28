احتمال کاهش قیمت نفت عربستان برای مشتریان آسیایی
منابع صنعتی از احتمال کاهش چشمگیر قیمت رسمی فروش نفت خام عربستان سعودی برای تحویل به مشتریان آسیایی در ماه اوت خبر دادند.
به گزارش ایلنا از رویترز، چهار منبع صنعتی شرکتکننده در این نظرسنجی گفتند که قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب در ماه اوت ممکن است به یک دلار و ۵۰ سنت تا ۳ دلار در هر بشکه بالاتر از میانگین قیمتهای دوبی و عمان کاهش یابد که ۶ دلار و ۵۰ سنت تا ۸ دلار در هر بشکه کمتر از قیمت رسمی فروش در ماه ژوئیه است.
شرکتکنندگان در این نظرسنجی پیشبینی کردند که قیمت رسمی فروش انواع دیگر نفت خام عربستان هم به همین میزان کاهش مییابد.
کاهش مورد انتظار قیمت فروش رسمی نفت عربستان پس از تشدید وضعیت بازارهای فروش نقدی تکمحموله نفت خاورمیانه روی میدهد. اختلاف قیمت نقدی بازار دوبی با سوآپها در این هفته به یک دلار و ۶۴ سنت برای هر بشکه رسید که پایینترین سطح در ۶ سال اخیر است.
میانگین اختلاف قیمت نقدی در بازار دوبی در این ماه (ژوئن) تاکنون به ۳ دلار و ۶ سنت برای هر بشکه رسیده که نسبت به ۹ دلار و ۵۹ سنت در ماه مه کاهش داشته است. اختلاف قیمت نفت خام در بازار عمان هم این هفته به پایینترین سطح در ۶ سال گذشته رسید.
قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی رشد جریان عرضه محمولههای نفت خام از تنگه هرمز و پایینآمدن نگرانیها درباره اختلال عرضه کاهش یافت. تولیدکنندگان دیگر مانند اماراتمتحده عربی، عراق و قطر هم نفت خام خود را در بازار نقدی تکمحموله نفت خام عرضه کردهاند.
در همین حال، پیشبینیها مبنی بر افزایش صادرات نفت خام ایران پس از معافیت از تحریمهای آمریکا هم بازار را تحتتأثیر قرار داده است.
اختلاف قیمت جهانی نفت خام فیزیکی هم به دلیل محمولههای تخفیفدار تولیدکنندگان غرب آفریقا، برزیل و آمریکا همزمان با عرضه مطلوب در بازار کاهش یافته است.
خریداران پیشبینی میکردند که افت شدید قیمت در رقابت با دیگر انواع نفت سبب بهبود خرید شود.
افزایش قیمتهای نفت عربستان سعودی تاکنون تقاضای چین را تحتتأثیر قرار داده است و خریداران پس از کاهش خرید در ماه ژوئن، خریدهای خود را در ماه ژوئیه بهشدت کاهش دادهاند.
در همین حال، دادههای کشتیرانی نشان داد که شرکت سعودی آرامکو عربستان روز جمعه (پنجم تیر) بارگیری نفت خام را در پایانه صادراتی راس تنوره پس از چهار ماه توقف از سر گرفته است که افزایش جریان صادرات ازسوی تولیدکنندگان خلیج فارس را نشان میدهد.
این شرکت دولتی پس از اختلال تردد از تنگه هرمز به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نفت خام را از پایانه ینبع در دریای سرخ صادر میکرد.
دو خریدار آسیایی هشدار دادند که تردیدها درباره شرایط حملونقل و تحولات ژئوپلیتیک همچنان پیشبینی قیمتها را دشوار میکند.
قیمتهای رسمی فروش نفت خام عربستان سعودی بهطور معمول حدود پنجم هر ماه منتشر میشود و روند قیمتهای ایران، کویت و عراق را تعیین میکند و بر حدود ۹ میلیون بشکه در روز نفت خام به مقصد آسیا تأثیر میگذارد.
شرکت دولتی سعودی آرامکو قیمتهای رسمی فروش خود را براساس توصیههای مشتریان و پس از محاسبه تغییرات ماهانه در ارزش نفت خام، بازده پالایش و قیمت فرآوردهها تعیین میکند.
مقامهای آرامکو، طبق سیاست رسمی خود، درباره قیمتهای ماهانه اظهارنظر نمیکنند.