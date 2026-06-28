قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۶ هزار و ۶۶۰ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۵ هزار و ۳۴۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۷ هزار و ۵۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۹ هزار و ۹۳۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۵۷۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۰۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۸۸۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۵۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۳۷۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۰ هزار و ۶۷۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۹ هزار و ۸۵۴ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۴۴۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۵۸۶ تومان است.