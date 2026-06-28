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اعلام جزئیات فنی پروژه جدید مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی

اعلام جزئیات فنی پروژه جدید مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی
کد خبر : 1805432
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بر اساس قرارداد جدید امضا شده با قزاقستان، بندر شهید رجایی شاهد احداث یک مرکز لجستیکی پیشرفته با ظرفیت عملیاتی بالا و تمرکز بر جابه‌جایی کالا از طریق ریل خواهد بود.

به گزارش ایلنا، حسین عباس‌نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان،  جزئیات فنی پروژه جدید مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی را تشریح کرد.

وی اعلام کرد که این مرکز در مساحتی حدود ۱۵ هکتار احداث شده و مجهز به انبارها، محوطه‌های کانتینری و تجهیزات تخصصی بندری خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت اتصال جاده و دریا به ریل، گفت: «در این طرح، پیش‌بینی شده است که یک ترمینال ریلی در پروژه گنجانده شود تا بار از مسیر ریلی وارد بندر شده و پس از انجام عملیات بندری، به مقصدهای دریایی ارسال گردد.»

عباس‌نژاد افزود که این مرکز هم عملیات تخلیه و بارگیری کالا به‌صورت فله و هم کانتینری را پوشش می‌دهد و با سرمایه‌گذاری مستقیم قزاقستان، تمامی تجهیزات مورد نیاز توسط سرمایه‌گذار تأمین خواهد شد.

 

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