اعلام جزئیات فنی پروژه جدید مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی

به گزارش ایلنا، حسین عباس‌نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، جزئیات فنی پروژه جدید مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی را تشریح کرد.

وی اعلام کرد که این مرکز در مساحتی حدود ۱۵ هکتار احداث شده و مجهز به انبارها، محوطه‌های کانتینری و تجهیزات تخصصی بندری خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت اتصال جاده و دریا به ریل، گفت: «در این طرح، پیش‌بینی شده است که یک ترمینال ریلی در پروژه گنجانده شود تا بار از مسیر ریلی وارد بندر شده و پس از انجام عملیات بندری، به مقصدهای دریایی ارسال گردد.»

عباس‌نژاد افزود که این مرکز هم عملیات تخلیه و بارگیری کالا به‌صورت فله و هم کانتینری را پوشش می‌دهد و با سرمایه‌گذاری مستقیم قزاقستان، تمامی تجهیزات مورد نیاز توسط سرمایه‌گذار تأمین خواهد شد.

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