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تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش می‌یابد

تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش می‌یابد
کد خبر : 1805421
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قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش معنادار تخصیص و تأمین ارز واردات از سوی بانک مرکزی گفت: صنایع مرتبط با زندگی روزمره مردم، تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی همچنان در اولویت سیاست‌های ارزی دولت قرار دارند.

به گزارش ایلنا؛ محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت افزود: صنایع غذایی و بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند همواره جزو اولویت‌های وزارت صمت بوده‌اند و در ماه‌های گذشته با وجود شرایط دشوار کشور، در حوزه کالاهای اساسی هیچ کمبودی ایجاد نشد و تأمین این کالاها به شکل مطلوب انجام گرفت.
 
وی ادامه داد: سیاست دولت این بوده که واحدهایی که برای تولید، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه یا ادامه فعالیت خود نیاز به ارز دارند، در اولویت قرار گیرند و این رویکرد با توجه به گشایش‌های ایجادشده در حوزه ارزی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
 
قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه سه محور اصلی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند، گفت: تأمین ارز برای مواد اولیه تولید، تأمین ارز برای قطعات یدکی و نگهداری ماشین‌آلات و همچنین تأمین ارز برای احداث واحدهای جدید، خرید فناوری و نوسازی صنایع، سه بخش اصلی سیاست ارزی دولت در حوزه تولید هستند.
 
مفتح افزود: بازسازی واحدهایی که در جریان حوادث اخیر آسیب دیده‌اند و همچنین واحدهایی که به دلیل فرسودگی و عمر زیاد تجهیزات نیازمند نوسازی هستند، در اولویت قرار خواهند گرفت.
 
وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در سیاست‌های دولت گفت: واحدهایی که در سه گروه اصلی اولویت‌دار قرار ندارند نیز از نظر حفظ اشتغال و استمرار فعالیت اقتصادی مورد توجه هستند، اما در اولویت دوم تخصیص‌ها قرار خواهند گرفت؛ چون ادامه فعالیت این واحدها نیز بخشی از نیازهای جامعه را تأمین می‌کند.
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