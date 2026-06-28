نشت گاز در برخی استانها به صفر رسید
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: شرکت ملی گاز ایران، محدودیتهای مصرف گاز در شبکه را به فرصت تبدیل کرده و اکنون برخی استانها با نشت صفر روبهرو هستند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، سعید توکلی با اشاره به رویکرد امسال شرکت ملی گاز ایران با اولویت دو محور «بازسازی زیرساختها» و «مدیریت مصرف» گفت: تنها راه عبور از ناترازی و شرایط موجود که بخشی از آن زیرساختی بوده، مدیریت بهینه مصرف در زمستان است.
وی افزود: از نگاه شرکت ملی گاز ایران، مدیریت مصرف تنها به مشترکان و مصرفکنندگان محدود نمیشود و این رویکرد در همه عرصهها در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اراده همه شرکتهای استانی برای صرفهجویی، گفت: مسیر انتقال و توزیع ممکن است به دلایل مختلف مانند فرسودگی تجهیزات، خوردگی لولهها، خرابی اتصالات یا نقص در تجهیزات اندازهگیری، با نشت گاز همراه باشد. اما برخی استانها ازجمله خراسان جنوبی در زمینه رفع این موارد موفق عمل کردهاند.
توکلی افزود: این استان با اجرای برنامههایی همچون پایش مستمر، نوسازی تجهیزات، بازرسیهای دورهای و تعمیرات پیشگیرانه، نشتی شبکه گاز را از علمکها تا ایستگاههای تقلیل فشار به صفر رسانده است.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم که این الگوی موفق در همه بخشها عملیاتی شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بیان اهمیت این اقدام به مواردی همچون کاهش هدررفت گاز، صرفهجویی اقتصادی، افزایش بهرهوری شبکه توزیع و کاهش هزینههای تعمیرات اضطراری اشاره کرد.
واگذاری مدیریت مصرف گاز به استانها
توکلی در ادامه افزود: با این پیشفرض که در زمستان امسال، برخی استانها با محدودیت روبهرو میشوند، بهمنظور مدیریت بهینه، پیشگیری از این محدودیت و شبیهسازی شرایط برنامههای عملیاتی، مدیریت الگوی مصرف گاز در هر استان به مدیریتهای استانی واگذار شده است.
وی گفت: در الگوی جدید مدیریت مصرف، میزان مصرف گاز و مشترکان اختصاصی آن بخشها ارزیابی شده است و به این جمعبندی رسیدیم که هر استان میتواند متناسب با ظرفیتهای خود برای کاهش مصرف گاز و بهتبع آن، پایداری شبکه انرژی کل کشور، اقدامهایی را انجام دهد.
معاون وزیر نفت در امور گاز بیان کرد: با هدف یکپارچگی در این زمینه هر هفته دو نشست برگزار میشود که در آن همه استانها برنامههای بهینهسازی و مدیریت مصرف را ارسال میکنند و مقدار پیشرفت این طرح پیگیری میشود.
توکلی در پایان با تأکید بر ضرورت اولویتبندی در اجرای پروژههای بزرگ ازجمله بازسازی زیرساختهای آسیبدیده جنگ تحمیلی سوم گفت: اولویتبندی تخصیص منابع با محوریت اهمیت تأثیرگذاری آنها در افزایش پایداری، بهرهوری تولید و ایمنی شبکه در نظر گرفته میشود و با توجه به آسیب تأسیسات در جنگ تحمیلی سوم، مقداری از تخصیص منابع جابهجا و برخی پروژههای با اولویت کمتر تحتتأثیر قرار گرفته و منابع بهسمت پروژههای با اولویت پایداری و ایمنی شبکه هدایت شده است.