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درخواست کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در پایتخت با افزایش بی‌سابقه دمای هوا

درخواست کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در پایتخت با افزایش بی‌سابقه دمای هوا
کد خبر : 1805206
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معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای تهران، با اشاره به افزایش بی‌سابقه دمای هوا و رشد چشمگیر بار سرمایشی در استان تهران، از عموم شهروندان خواست تا با مدیریت هوشمندانه مصرف، از بروز اختلال در شبکه برق جلوگیری کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت برق منطقه‌ای تهران، جعفر نصرتیان اهور با تأکید بر اینکه شبکه برق استان تهران با وجود فشار مضاعف، با تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های عملیاتی همچنان پایدار است، گفت: در روزهای پیش رو با اوج گرفتن دما، تنها راه عبور از بحران مصرف، مشارکت آگاهانه مردم است. ما از مشترکان می‌خواهیم با پیوستن به پویش «۲۵درجه؛قرارهمدلی»، دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کرده و از کولرهای آبی در دور کند استفاده کنند.

وی افزود: استفاده نکردن از روشنایی‌های غیرضروری در ساعات روز، خودداری از باز و بسته کردن مکرر در یخچال، و به‌کار نگرفتن وسایل پرمصرف مانند ماشین لباسشویی و ظرفشویی در ساعات اوج مصرف، می‌تواند مصرف برق هر خانوار را حداقل ۱۰ درصد نسبت به تابستان گذشته کاهش دهد.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای تهران در پایان تأکید کرد: با همدلی و همراهی مردم، می‌توانیم تابستانی بدون قطعی برق را پشت‌سر بگذاریم و از شبکه پایدار برق برای تمامی مشترکان محافظت کنیم.

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