مذاکره روسیه با قزاقستان برای واردات بنزین

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، چهار منبع صنعتی اعلام کردند که روسیه در حال مذاکره با قزاقستان برای واردات حدود ۵۰ هزار تن بنزین اکتان ۹۲ است تا کمبود ناشی از قطعی برق در پالایشگاه‌ها و تعمیرات برنامه‌ریزی‌نشده را کاهش دهد.

توقف فعالیت چند پالایشگاه بزرگ در مرکز روسیه پس از حمله‌های پهپادی اوکراین، تولید بنزین را تا اواخر ژوئن نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داده است.

دولت روسیه در حال بررسی اقدام‌هایی برای تثبیت بازار ازجمله محدودیت صادرات سوخت، افزایش یارانه برای پالایشگاه‌ها و واردات است.

قزاقستان اکنون با مازاد بنزین روبه‌روست، اما به گفته منابع، اجرای عملیات تعمیر و نگهداری در پالایشگاه آتیرائو از ۲۶ ژوئن تا ۲۰ ژوئیه (۵ تا ۲۹ تیر) ذخیره‌سازی‌های موجود را کاهش خواهد داد.

پالایشگاه کوندنسات قزاقستان یکی از منابع احتمالی واردات روسیه است که میعانات گازی پالایشگاه تانِکو روسیه را فرآوری می‌کند و سهمیه‌هایی برای صادرات سوخت دارد.

براساس گزارش مرکز تحلیلی سوخت و انرژی قزاقستان، پالایشگاه کوندنسات در ماه مه ۲۰۲۶، ۱۵ هزار و ۲۰۷ تن بنزین با اکتان ۹۲ و ۹۵ به گرجستان صادر کرده است.

بااین‌حال، پالایشگاه تانکو متعلق به شرکت تات‌نفت روسیه در ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) پس از حمله پهپادی، فرآوری نفت خام را به‌طور کامل متوقف کرد و احتمال می‌رود صادرات خوراک اولیه پالایشگاه کوندنسات را محدود کرده باشد.

یک منبع مطلع در قزاقستان گفت که صادرات بنزین به روسیه در ازای واردات سوخت جت از این کشور امکان‌پذیر است.

به گفته منابع صنعتی، قزاقستان در ماه ژوئیه به دلیل افزایش تقاضا، اجرای عملیات تعمیر و نگهداری در پالایشگاه آتیرائو و کاهش واردات از روسیه با کمبود سوخت جت روبه‌رو خواهد شد.

روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند که امکان عرضه فرآورده‌های هیدروکربن بدون عوارض را فراهم می‌کند.

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