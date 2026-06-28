منطقه آزاد ماکو؛ از گشایش گرههای تاریخی تا افقهای نوین سرمایهگذاری
منطقه آزاد ماکو در ماههای اخیر، با جذب سرمایهگذاریهای کلان و تأکید بر امنیت پایدار، گامهای عملی برای خروج از نگاه صرفاً درآمدی و حرکت به سمت توسعهای متوازن و چندوجهی برداشته است.
به گزارش ایلنا؛ منطقه آزاد ماکو در مسیر خروج از نگاه صرفاً درآمدی به سمت توسعهای چندوجهی حرکت میکند. از ابتدای سال جدید، تمرکز بر سه محور کلیدی؛ رفع موانع تولید و گشایش تجاری در مرز بازرگان با وعده افزایش تردد کامیونها، توسعه زیستبوم دانشبنیان با برگزاری نشستهای تخصصی با شتابدهندههای استانی و مسئولیت اجتماعی با محور نهضت جادهسازی، برچیدن مدارس کانکسی و احیای طرح محلهمحور بود. همگرایی و همکاری نزدیک دستگاههای مختلف برای حل مشکلات دیرینه منطقه، امید به تحول را افزایش داده و حالا نتیجه آن در پروژههای عملی و قابل مشاهده دیده میشود. در یک ماه اخیر، این رویه با شتاب بیشتری دنبال شده است. تعیین تکلیف اراضی ۴۰ ساله بیات ماکو، رفع مشکل شمارهگذاری خودروهای پلاک منطقه آزاد، امضای تفاهمنامه ۵۰ هزار میلیارد ریالی دهکده لجستیک و تأکید بر امنیت پایدار به عنوان زیربنای توسعه، همگی نشانه تحقق گام به گام اهداف ترسیمشده دارد. در این گزارش به بررسی مهمترین دستاوردهای یک ماه اخیر منطقه آزاد ماکو در حوزههای زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.
گشایش گرههای تاریخی و تسهیل زیرساختهای اقتصادی
یکی از مهمترین دستاوردهای یک ماه اخیر، تعیین تکلیف اراضی موسوم به «بیات ماکو» پس از حدود ۴۰ سال بود. این اراضی به وسعت ۳۷ هکتار شامل هزار و ۱۳۰ قطعه زمین، یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه بود که در سایه تصویب طرح جامع و فراهم شدن بسترهای قانونی، به سرانجام رسید و طرح تفصیلی آن برای اجرا به شهرداری ابلاغ خواهد شد.
در حوزه خدمات خودرویی نیز گامهای مؤثری برداشته شده است. تفاهمنامهای برای توسعه خدمات تخصصی خودرو و گردشگری خودرو با سرمایهگذاری بخش خصوصی منعقد شد که شامل ایجاد نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی، احداث فضای نمایشگاهی و راهاندازی شبکه گردشگری رنت و کرایه خودرو میشود. همچنین مشکل شمارهگذاری خودروهای پلاک منطقه آزاد با همکاری پلیس راهور و دستگاههای اجرایی برطرف شده و فرآیند آن از سر گرفته شد.
امنیت پایدار؛ بستر اصلی توسعه اقتصادی
نکته قابل توجه در ماههای اخیر، تأکید بر امنیت پایدار به عنوان زیربنای توسعه منطقه است. بر اساس گزارشهای امنیتی، شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت از امنترین شهرها در سطح خاورمیانه به شمار میروند و نرخ جرایم در ماکو کمتر از سایر شهرستانهای کشور است. این سطح از امنیت که مرهون تلاشهای نیروهای انتظامی، مرزبانی و سپاه است، بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذار و توسعه اقتصادی فراهم کرده است. همچنین مقرر شده مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در کل استان برطرف شود تا تسهیل بیشتری در رفتوآمد و تجارت ایجاد شود.
سرمایهگذاری و توسعه متوازن؛ از دهکده لجستیک تا کشاورزی
منطقه آزاد ماکو در مسیر جذب سرمایهگذاریهای کلان گام برداشته است. تفاهمنامه ۵۰ هزار میلیارد ریالی احداث دهکده لجستیک ماکو در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار و در جوار فرودگاه بینالمللی، با هدف تبدیل منطقه به گره اصلی مسیر ترانزیت «آسیا-ترکیه» امضا شده است. طراحی «شهر هوشمند» و ایجاد زیرساختهای رفاهی، این پروژه را به الگویی از لجستیک پیشرفته تبدیل خواهد کرد.
در بخش کشاورزی هم همافزایی خوبی شکل گرفته است. از ظرفیت بزرگترین دامداری منطقه با بیش از ۱۰ هزار رأس دام در پلدشت گرفته تا تأکید بر تشکیل تعاونیهای قدرتمند کشاورزی و توسعه صادرات، همه نشانه عزمی جدی برای تکمیل زنجیره ارزش است. درخواست برای فعالیت ۲۴ ساعته گمرک پلدشت و رفع کمبود صنایع تبدیلی و سردخانهها، از دیگر گامهای مؤثر در این حوزه است.
منطقه آزاد ماکو در یک ماه اخیر، از وعدههای توسعهای به سمت اقدامات عملی و ملموس گام برداشته است. گشایش گرههای حقوقی ۴۰ ساله، تسهیل فرآیندهای خدمات خودرویی، تأکید بر امنیت پایدار و جذب سرمایهگذاریهای کلان در حوزه لجستیک، همگی نشان از عزمی جدی برای تبدیل این منطقه به پیشران اصلی اقتصاد شمال غرب کشور دارد. با تداوم این روند و تکمیل زنجیرههای ارزش، ماکو میتواند الگویی موفق از توسعه متوازن و پایدار در میان مناطق آزاد ایران ارائه دهد.