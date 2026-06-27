مردم نگران پیامدهای اختلال اخیر بانکی نباشند
بانک مرکزی اعلام کرد: پیامدهای اختلال بانکی بر چک، اقساط و رتبه اعتباری مردم جبران میشود.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی اختلال ایجادشده در بخشی از خدمات بانکی، بانک مرکزی از نخستین ساعات وقوع این شرایط، موضوع آثار ناشی از این اختلال در امور جاری مردم و فعالان اقتصادی را در دست بررسی قرار داده است و حمایتهای لازم انجام میشود.
در همین چارچوب، مسائل و نگرانیهای مرتبط با سررسید و وصول چکها، آثار احتمالی تأخیرهای ناخواسته بر سوابق و رتبه اعتباری مشتریان، جریمههای دیرکرد تسهیلات، تأخیر در بازپرداخت اقساط و دیگر تعهدات بانکی، همچنین دشواریهای ناشی از وقفه در برخی خدمات بانکی، با دقت در حال جمعبندی و بررسی است.
بانک مرکزی با درک کامل مسائل پدیدآمده برای هموطنان عزیز، این موضوع را با نگاه حمایتی دنبال میکند و هیئت عامل بانک مرکزی در تصمیمگیریهای خود، تمهیدات لازم برای کاهش آثار این اختلال بر مردم و فعالان اقتصادی را مدنظر قرار خواهد داد، تا هیچیک از مشتریان شبکه بانکی بهسبب شرایطی که خارج از اراده آنان پدید آمده است، با گرفتاری روبهرو نشوند،
بر همین اساس، مردم اطمینان داشته باشند تمامی اختلالات عملیات چک در این بانکها که منجر به عدمایفای تعهد صادرکننده چک و برگشت آن، عدمدسترسی دارنده به منابع چک و عدمامکان نقل و انتقال چک شده است، مشمول مساعدتهای لازم ازجمله عدماِعمال در رتبه اعتباری شخص صادرکننده میشود،
همچنین درخصوص عملیات تسهیلات نیز برای افرادی که موفق به پرداخت اقساط خود در موعد مقرر در این بانکها نشدند مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد و حمایتهای لازم میشود.
درخصوص سایر خدمات ازجمله صدور و گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه، پرداخت مالیات، پرداخت هرگونه اقساط و... نیز تمهیدات حمایتی اِعمال خواهد شد. بانک مرکزی از هموطنان گرامی درخواست میکند اخبار و اطلاعیههای مرتبط با این موضوع را فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند. اطلاعرسانی تکمیلی درباره تصمیمهای اتخاذشده، پس از نهایی شدن، انجام خواهد شد.