تفتان به ایستگاه گمرکی ریلی تجارت ایران و پاکستان تبدیل شد

به گزارش ایلنا از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به دنبال مذاکره تلفنی مدیرعامل راه‌آهن ایران با مدیرعامل راه‌آهن پاکستان و مکاتبه با راه‌آهن پاکستان مبنی بر فعال شدن تفتان، سازمان درآمد فدرال پاکستان در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که ایستگاه راه‌آهن تفتان، واقع در زمینی به مساحت ۱۱.۷۵ هکتار، از این پس به عنوان ایستگاه گمرکی زمینی برای بارگیری، تخلیه، ترخیص و انجام تشریفات گمرکی کالا‌های وارداتی و صادراتی فعالیت خواهد کرد.

بر اساس این ابلاغیه، محدوده جغرافیایی این مرکز نیز مشخص شده و پایانه ریلی تفتان به طور رسمی به شبکه گمرکی پاکستان پیوسته است.

تفتان که مهم‌ترین گذرگاه زمینی پاکستان در مرز با ایران به شمار می‌رود، با وجود موقعیت راهبردی خود، طی سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و نبود امکانات کامل گمرکی، کمتر از ظرفیت واقعی مورد استفاده قرار گرفته بود.

کارشناسان معتقدند راه‌اندازی رسمی گمرک ریلی در این منطقه، ضمن تسهیل جابه‌جایی کالا از طریق خطوط راه‌آهن، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش سرعت ترخیص کالا و ساماندهی تجارت مرزی ایفا کند.

از دیگر اهداف این اقدام، مقابله با مسیر‌های غیررسمی و قاچاق کالا، یکپارچه‌سازی فرآیند‌های ثبت اسناد، بازرسی و ترخیص کالا و کاهش وابستگی به کانال‌های تجاری غیررسمی عنوان شده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ایران و پاکستان طی سال‌های اخیر بار‌ها بر افزایش حجم تجارت دوجانبه تا سقف پنج میلیارد دلار تأکید کرده‌اند، اما محدودیت‌های بانکی، ضعف زیرساخت‌های مرزی و مشکلات لجستیکی مانع تحقق کامل این هدف شده است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اتصال مستقیم زیرساخت‌های ریلی به خدمات گمرکی، علاوه بر افزایش کارایی زنجیره حمل‌ونقل، امکان جابه‌جایی آسان‌تر کالا‌های فله‌ای از جمله محصولات کشاورزی، مواد معدنی و فرآورده‌های نفتی را فراهم کرده و ظرفیت تجارت رسمی میان دو کشور را افزایش خواهد داد.

به اعتقاد ناظران، رسمی شدن ایستگاه راه‌آهن تفتان به عنوان ایستگاه گمرکی زمینی، بخشی از سیاست پاکستان برای توسعه تجارت قانونی با ایران و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی در مرز مشترک دو کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/