گامی بلند در مسیر تحول گردشگری؛
برگزاری نشست همکاری راهبردی میان شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی و شرکت پرشین گلف
نشست همکاری راهبردی میان شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی و شرکت پرشین گلف با هدف بررسی زمینههای همکاری متقابل، توسعه زیرساختهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری دو شرکت برگزار شد
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، در راستای توسعه همکاریهای راهبردی و ایجاد زنجیره ارزش در صنعت گردشگری، نشست مشترک شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی و شرکت پرشین گلف با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران ارشد دو مجموعه برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی زمینههای همکاری متقابل، توسعه زیرساختهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری دو شرکت برگزار شد و طرفین بر ضرورت ایجاد همافزایی برای ارائه خدمات نوین و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری تأکید کردند.
در جریان این نشست، ظرفیتهای گسترده هتلهای ایرانگردی و جهانگردی و همچنین توانمندیهای تجاری شرکت پرشین گلف مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی برای اجرای پروژههای مشترک و توسعه خدمات ارزشآفرین در حوزه گردشگری و هتلداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین معاونان حوزههای عملیاتی و مالی شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، پیشنهادهایی در زمینه بهینهسازی ظرفیتهای اقامتی، ارتقای خدمات پذیرایی و بهرهگیری از مدلهای نوین مدیریت خدمات هتلداری ارائه کردند. هدف از این همکاری، ارتقای استانداردهای خدمات، افزایش بهرهوری اقتصادی و خلق تجربهای متفاوت برای گردشگران داخلی و خارجی عنوان شد.
فریبا عباسی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، در پایان این نشست با اشاره به اهمیت توسعه مشارکتهای هدفمند اظهار داشت: «راهبرد ما حرکت به سوی همکاری با مجموعههایی است که با رویکردی نوآورانه بتوانند ارزش افزوده پایدار ایجاد کنند. همکاری با شرکت پرشین گلف، فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای زنجیره هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در قالب پروژههای مشترک است و میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات و توسعه صنعت گردشگری کشور باشد.»
این نشست را میتوان گامی مؤثر در مسیر توسعه همکاریهای بینبخشی، افزایش بهرهوری اقتصادی و تقویت جایگاه صنعت گردشگری کشور از طریق مشارکتهای راهبردی میان بخشهای مختلف اقتصادی دانست.