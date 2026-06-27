برگزاری نشست کمیته حقوقی شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی با تأکید بر صیانت از حقوق و داراییهای شرکت
در نشست هتل جهانگردی، مهمترین پروندههای حقوقی، وضعیت قراردادهای جاری، مسائل مرتبط با املاک و داراییهای شرکت، دعاوی مطروحه و راهکارهای پیشگیری از بروز چالشهای حقوقی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، نشست کمیته حقوقی شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و اعضای کمیته حقوقی برگزار شد.
در این نشست، مهمترین پروندههای حقوقی، وضعیت قراردادهای جاری، مسائل مرتبط با املاک و داراییهای شرکت، دعاوی مطروحه و راهکارهای پیشگیری از بروز چالشهای حقوقی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین بر ضرورت انسجامبخشی به فرآیندهای حقوقی، مستندسازی دقیق قراردادها و ارتقای سازوکارهای نظارتی در راستای حفظ منافع شرکت تأکید شد.
اعضای کمیته حقوقی نیز ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجامشده، راهکارهایی برای تسریع در رسیدگی به پروندهها، کاهش ریسکهای حقوقی و تقویت هماهنگی میان واحدهای تخصصی شرکت ارائه کردند و تصمیمات لازم برای پیگیری موضوعات در دستور کار قرار گرفت.
فریبا عباسی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی حوزه حقوقی در مدیریت داراییها و سرمایههای شرکت اظهار داشت:
«صیانت از حقوق و داراییهای شرکت، مستلزم برخورداری از نظام حقوقی منسجم، پیشگیرانه و کارآمد است. کمیته حقوقی باید با رویکردی تخصصی و آیندهنگر، ضمن مدیریت ریسکهای حقوقی، زمینه را برای اجرای مطمئن برنامههای توسعهای و سرمایهگذاری شرکت فراهم کند. تقویت فرآیندهای حقوقی و قراردادی، یکی از ارکان اصلی ارتقای بهرهوری، شفافیت و حفظ منافع سهامداران است.»
در پایان این نشست، بر تداوم برگزاری جلسات تخصصی کمیته حقوقی، استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای صیانت از حقوق شرکت و پشتیبانی حقوقی از برنامههای توسعهای و سرمایهگذاری مجموعه تأکید شد.