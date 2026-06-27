به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد، براساس ظرفیت قانونی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، وزارت کشور نسبت به معرفی شهرداری‌های مشمول، طرح‌های موضوع انتشار و مبلغ انتشار هر طرح به این بانک اقدام کرد.

بر این اساس و نظر به شرایط ایجاد شده به واسطه وقوع جنگ رمضان و عدم تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز این بانک توسط شهرداری‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ و با توجه به مصوبه مورخ ۱۷‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۴۰۴ شورای عالی امنیت ملی، مهلت انتشار اوراق مالی اسلامی از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد. از این رو درخواست‌های پذیرش عاملیت واصله به این بانک مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به صدور در مجموع ۴۵ فقره مجوز انتشار اوراق مشارکت چهار ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد سالانه بشرح جدول زیر اقدام شد.

گفتنی است با توجه به ظرفیت پیش‌بینی شده در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی اجازه داده شد به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاه ها، تاسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد)‌های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

همچنین براساس جزء (۲) بند مذکور اجازه یافتند بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در شهر‌های دچار آلودگی هوا، تامین ماشین آلات برای شهر‌های مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیه خانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحد‌های تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافت‌های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودرو‌ها با تایید وزارت کشور، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر کنند.

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