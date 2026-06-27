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تداوم تولید نفت ونزوئلا پس از زمین‌لرزه سهمگین

تداوم تولید نفت ونزوئلا پس از زمین‌لرزه سهمگین
کد خبر : 1805108
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وزیر نفت ونزوئلا از ادامه تولید نفت با وجود وقوع دو زمین‌لرزه بیش از هفت‌ریشتری در این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز ، پائولا هنائو روز جمعه (پنجم تیر) اعلام کرد که تولید نفت خام این کشور تحت‌تأثیر وقوع دو زمین‌لرزه شدید قرار نگرفته، اما قطعی برق همچنان مانع احیای کامل فعالیت‌های بندری، پالایشی و پتروشیمی شده است.

زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا ازجمله میدان‌های نفتی مهم و پایانه‌های صادراتی این کشور تحت‌تأثیر این زمین‌لرزه قرار نگرفته‌اند.

وزیر نفت ونزوئلا، در گفت‌وگویی رادیویی با اعلام اینکه تولید نفت خام به‌طور کلی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است، گفت که مقام‌های این کشور در حال ارزیابی ذخیره‌سازی سوخت هستند، بااین‌حال گاز و بنزین برای مردم تأمین می‌شود.

وی افزود: وضع عملیاتی میدان‌ها عادی است و همه چاه‌ها فعال و در حال تولید هستند.

بااین‌حال، منابع و ساکنان محلی گفتند که برق مناطق نزدیک به مرکز زلزله قطع شده است.

فعالیت پالایشگاه ال‌پالیتو با ظرفیت روزانه ۱۴۶ هزار بشکه روز جمعه به دلیل قطع برق متوقف شد، درحالی‌که به گفته کارگران این تأسیسات، راه‌اندازی دوباره فعالیت مجتمع پتروشیمی مورون، دومین مجتمع بزرگ ونزوئلا، به همین دلیل به کندی پیش می‌رود.

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