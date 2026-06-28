بازگشت تجارت به روال عادی، نخستین اثر توافق احتمالی ایران و آمریکا خواهد بود

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با تشریح ابعاد اقتصادی توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: آنچه از کلیات توافق مطرح شده، علاوه بر ابعاد سیاسی و نظامی، در بخش اقتصادی نیز دارای اهمیت است. یکی از مهم‌ترین محورها، رفع کامل محاصره دریایی و عادی‌سازی تردد در تنگه هرمز است که در صورت اجرای کامل، می‌تواند روند تأمین مواد اولیه و جابه‌جایی کالا را به حالت عادی بازگرداند.

وی افزود: اگر این بخش از توافق عملیاتی شود، هزینه حمل‌ونقل و زمان تأمین کالا کاهش خواهد یافت و صنایع کشور می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از مسیرهای متعارف و با هزینه کمتر تأمین کنند. این موضوع به‌ویژه برای واردات کالاهای حجیم که حمل زمینی آنها صرفه اقتصادی ندارد، اهمیت زیادی خواهد داشت.

ابهام درباره صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تشکیل صندوق یا برنامه‌ای برای بازسازی اقتصاد ایران گفت: بر اساس آنچه مطرح شده، قرار است آمریکا و برخی شرکای منطقه‌ای در قالب برنامه‌ای با ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در بازسازی و توسعه اقتصادی ایران مشارکت کنند. البته هنوز جزئیات این موضوع و نحوه اجرای آن مشخص نیست و باید دید مذاکرات تکمیلی به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها تعریف می‌شود.

خالقی ادامه داد: آزادسازی منابع مالی، کاهش تحریم‌ها، صدور مجوزهای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین حل مشکلات مبادلات بانکی، موضوعاتی هستند که باید به‌صورت جداگانه درباره آنها تصمیم‌گیری شود؛ زیرا صرف آزاد شدن منابع کافی نیست و باید سازوکار استفاده از آنها نیز مشخص باشد.

بازگشت صادرات نفت، موتور بازسازی اقتصاد

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه حتی در صورت تحقق نیافتن همه وعده‌های اقتصادی توافق نیز آثار مثبتی قابل انتظار است، اظهار کرد: اگر فقط شرایط به دوران پیش از جنگ بازگردد و صادرات نفت به وضعیت عادی برسد، دولت می‌تواند منابع لازم برای اداره کشور و اجرای پروژه‌های بازسازی را تأمین کند.

وی افزود: عادی شدن تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی با دنیا موجب می‌شود واحدهای تولیدی دوباره با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند. افزایش تولید نیز به ایجاد ارزش افزوده، کنترل تورم و بهبود فضای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

کنترل تورم؛ پیش‌شرط تقویت ارزش پول ملی

خالقی با اشاره به تأثیر توافق بر ارزش پول ملی گفت: در شرایط فعلی اقتصاد با ابهام مواجه است و همین مسئله امکان برنامه‌ریزی را کاهش داده است. هرچه فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر شود، زمینه برای تقویت ارزش پول ملی نیز فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخش تولید بیش از آنکه به تزریق منابع مالی دولت نیاز داشته باشد، به باز شدن فضای تجارت بین‌المللی احتیاج دارد. اگر تورم از شرایط فعلی خارج شده و به سطحی متعارف و قابل کنترل برسد، بسیاری از مشکلات تولید نیز برطرف خواهد شد.

بهبود معیشت مردم با مهار تورم

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه مهم‌ترین اثر کنترل تورم، حفظ قدرت خرید مردم است، اظهار کرد: امروز افزایش مستمر تورم باعث شده قدرت خرید خانوارها به‌صورت پیوسته کاهش یابد و مردم ناچار شوند نیازهای خود را اولویت‌بندی کرده و بسیاری از کالاها را از سبد مصرف حذف کنند.

وی افزود: کاهش قدرت خرید، تقاضا برای کالاها را نیز کاهش می‌دهد و این موضوع مستقیماً به زیان بخش تولید تمام می‌شود. اما اگر تورم کنترل شود، درآمد حقوق‌بگیران و مزدبگیران دست‌کم ارزش واقعی خود را حفظ خواهد کرد و بازار به تعادل نزدیک‌تر می‌شود.

مذاکره و جنگ، دو مسیر همزمان در سیاست

خالقی درباره مخالفت برخی جریان‌ها با مذاکره نیز گفت: بنده استدلال مخالفان مذاکره را متوجه نمی‌شوم. در طول تاریخ، همواره جنگ و مذاکره در کنار یکدیگر وجود داشته است؛ پیش از جنگ مذاکره شده، در میانه جنگ نیز مذاکره ادامه یافته و پس از آن هم گفت‌وگو جریان داشته است.

وی ادامه داد: مذاکره زمانی بیشترین نتیجه را دارد که طرف‌ها از موضع قدرت وارد آن شوند و بتوانند به توافقی برد ـ برد دست پیدا کنند. اگر امروز امکان دستیابی به چنین توافقی وجود دارد، نباید این فرصت را از دست داد.

اقتصاد ایران ظرفیت تداوم فشار را ندارد

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد اکنون زمان بازسازی اقتصاد است و ادامه همزمان فشار تحریم‌ها و آثار جنگ، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.

وی افزود: جنگ همواره آخرین گزینه است و در آموزه‌های تاریخی و دینی نیز همواره در کنار جنگ، مذاکره و صلح وجود داشته است. بنابراین باید شرایط امروز کشور را با منطق و واقعیت‌های اقتصادی سنجید، نه با نگاه احساسی یا تعصبی.

خالقی در پایان اظهار کرد: امروز شرایط بین‌المللی نیز به گونه‌ای است که بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند ایران مورد تجاوز قرار گرفته است. از این رو، ورود به مذاکره می‌تواند ضمن حفظ حقوق کشور، اجماع جهانی را نیز به نفع ایران تقویت کند و این فرصت نباید از دست برود. نگاه به موضوع مذاکره، جنگ و صلح باید بر پایه منطق، منافع ملی و واقعیات اقتصادی باشد، نه تعصب.

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