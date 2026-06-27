با جذب ۷۲ همت سپرده طی خرداد ماه:
منابع بانک کشاورزی از مرز ۹۲۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد
مانده سپردههای مردمی (ریالی و ارزی) بانک کشاورزی، در پایان خرداد ماه سال جاری با ۷۲ همت افزایش نسبت به ماه قبل، به رقم ۹۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این رقم که به پشتوانه اعتماد روزافزون مشتریان و با هدف تقویت توان تسهیلاتدهی بانک برای حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور حاصل شده، نسبت به پایان سال گذشته رشد ۱۲۶ همتی را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، روند جذب منابع بانک کشاورزی در حالی طی سه ماهه نخست سال جاری تداوم یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل (پایان خرداد ۱۴۰۴)، با افزایش ۴۰۴ هزار میلیارد تومانی همراه بوده است.
این گزارش میافزاید: بانک کشاورزی در تداوم رسالت توسعهای خود و بهمنظور ایفای نقش محوری در پشتیبانی از تولید و تقویت امنیت غذایی کشور، از مجموع منابع تجهیز شده برای ارائه خدمات مالی متنوع بهره میگیرد تا امکان ایجاد بستر مناسبتری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و اجرای طرحهای کلان ملی بیش از پیش فراهم شود.
شایان ذکر است، تداوم این روند، نقش مهمی در تقویت زیرساختهای تولید در مناطق روستایی، معیشت کشاورزان و تثبیت بازار محصولات اساسی دارد که در نهایت به ارتقای امنیت غذایی و تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور منجر خواهد شد.