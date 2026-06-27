نماینده گیلان: الگوی موفق «طرح اعتباری گندم» بانک کشاورزی برای «چایکاران» نیز اجرا شود
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آثار مثبت و مزایای طرح اعتباری گندم بانک کشاورزی، خواستار اجرای این الگو برای حمایت از چایکاران گیلانی شد و گفت: تعمیم این طرح میتواند بخشی از مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان چای را برطرف کرده و به رونق کشاورزی استان کمک کند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سیدکریم معصومی ضمن قدردانی از اقدامات بانک کشاورزی در حمایت از بخش کشاورزی، اظهار کرد: اجرای طرح اعتباری گندم، اقدامی ارزشمند برای رفع دغدغههای نقدینگی گندمکاران بوده است؛ بهگونهای که کشاورزان میتوانند پیش از دریافت مطالبات خود، نیازهای ضروری را از طریق این اعتبار تأمین کرده و پس از واریز مطالبات، نسبت به تسویه اقدام کنند.
وی با اشاره به مشکلات چایکاران استان گیلان افزود: با توجه به اینکه پرداخت سهم ۲۵ درصدی دولت در خرید تضمینی برگ سبز چای معمولاً با تأخیر انجام میشود، انتظار میرود بانک کشاورزی با الگوگیری از طرح اعتباری گندم، سازوکاری مشابه را برای چایکاران نیز اجرا کند تا این قشر زحمتکش بتوانند بدون دغدغه، هزینههای تولید و معیشت خود را مدیریت کنند.
عضو هیاترئیسه و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین از اجرای طرح اعتباری «نوی پو» به عنوان یکی دیگر از اقدامات مؤثر بانک کشاورزی یاد کرد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه تأمین نهادههای دامی، این طرح توانست بخش مهمی از مشکلات فعالان زنجیره تولید را برطرف کند و هم فروشندگان و هم تولیدکنندگان از مزایای آن بهرهمند شوند.
معصومی با تجلیل از اهتمام و ابتکار عمل بانک کشاورزی در استفاده از ابزارهای تعهدی و اجرای طرح های اعتباری تصریح کرد: جا دارد از مدیرعامل و مجموعه بانک کشاورزی به دلیل طراحی و اجرای این راهکارهای مؤثر که نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی داشته است، قدردانی کنم.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان گیلان در تولید محصولات کشاورزی اظهار داشت: گیلان یکی از قطبهای مهم شالیکاری، چایکاری و تولید انواع محصولات کشاورزی کشور است و توسعه این ظرفیتها نیازمند تداوم حمایتهای مالی و اعتباری بانک کشاورزی است.
عضو هیئترئیسه مجلس با تأکید بر اینکه تقویت بخش کشاورزی گیلان به معنای تقویت اقتصاد ملی است، گفت: هر میزان که از کشاورزان در حوزههای شالیکاری، چایکاری و سایر محصولات حمایت شود، همان اندازه به افزایش تولید، اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور کمک خواهد شد.
وی در ادامه، خدمات بانک کشاورزی در حوزه بیمه محصولات کشاورزی، پرداخت غرامت به بیمهشدگان، تأمین مالی خرید ادوات و ماشینآلات کشاورزی و اعطای تسهیلات را از جمله اقدامات مؤثر این بانک برشمرد و افزود: مکانیزه کردن اراضی، توسعه تجهیزات کشاورزی و پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب، از مهمترین نیازهای کشاورزان، بهویژه در فعالیتهای فصلی مانند شالیکاری است.
معصومی همچنین با ابراز نگرانی از روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی در برخی مناطق استان گیلان خاطرنشان کرد: خرد شدن اراضی و محدودیت های اقتصادی موجب شده است برخی کشاورزان به فروش زمینهای خود و تغییر کاربری آنها روی آورند. در چنین شرایطی، بانک کشاورزی میتواند با گسترش حمایتهای مالی و اعتباری، نقش مهمی در حفظ اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری و تداوم فعالیت تولیدکنندگان ایفا کند.
وی در پایان تأکید کرد: تقویت بانک کشاورزی و استمرار حمایتهای این بانک از تولیدکنندگان، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و توسعه ابزارهای نوین اعتباری، زمینهساز رونق تولید، حفظ امنیت غذایی و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود.