به گزارش ایلنا، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی فرودگاه‌های کشور برای ارائه خدمات به مسافران پروازهای داخلی و مهمانان خارجی همزمان با برگزاری مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر امام و قائد شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت عملیاتی، در آمادگی کامل قرار دارند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در این ایام، به تمامی مسافران اکیداً توصیه می‌شود پیش از عزیمت به فرودگاه‌ها، به‌منظور اطلاع از آخرین وضعیت پروازها و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی، با سامانه پاسخگویی ۱۹۹ تماس گرفته و اطلاعات لازم را استعلام کنند.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین یادآور شد که پیش از این، محدودیت‌های عملیاتی فرودگاه‌های تحت پوشش این شرکت را به شرح زیر اعلام کرده بود:

فرودگاه مهرآباد تهران

۱۲ تیرماه: عدم پذیرش و جابه‌جایی مسافر (توقف کامل پروازها).

۱۳ و ۱۴ تیرماه: فعالیت با ظرفیت محدود در پذیرش مسافران.

۱۵ تیرماه: عدم پذیرش و جابه‌جایی مسافر (توقف کامل پروازها).

۱۶ و ۱۷ تیرماه: پذیرش و جابه‌جایی مسافران با محدودیت‌های عملیاتی.

فرودگاه مشهد

۱۷ تیرماه: اعمال محدودیت‌های عملیاتی در پذیرش و اعزام.

۱۸ تیرماه: عدم پذیرش و جابه‌جایی مسافر (توقف کامل پروازها).

سایر محدودیت‌ها

در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ تیرماه، محدودیت‌های پروازی در محدوده استان قم نیز برقرار خواهد بود.

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