اطلاعیه شرکت فرودگاهها درباره وضعیت پروازها در ایام مراسم تشییع
شرکت فرودگاهها اعلام کرد که تمامی فرودگاهها برای ارائه خدمات به مسافران پروازهای داخلی و مهمانان خارجی برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر امام و قائد شهید در آمادگی کامل قرار دارند.
به گزارش ایلنا، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که تمامی فرودگاههای کشور برای ارائه خدمات به مسافران پروازهای داخلی و مهمانان خارجی همزمان با برگزاری مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر امام و قائد شهید، حضرت آیتالله خامنهای، با بهرهگیری از حداکثر ظرفیت عملیاتی، در آمادگی کامل قرار دارند.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به محدودیتهای اعلامشده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در این ایام، به تمامی مسافران اکیداً توصیه میشود پیش از عزیمت به فرودگاهها، بهمنظور اطلاع از آخرین وضعیت پروازها و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی، با سامانه پاسخگویی ۱۹۹ تماس گرفته و اطلاعات لازم را استعلام کنند.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همچنین یادآور شد که پیش از این، محدودیتهای عملیاتی فرودگاههای تحت پوشش این شرکت را به شرح زیر اعلام کرده بود:
فرودگاه مهرآباد تهران
۱۲ تیرماه: عدم پذیرش و جابهجایی مسافر (توقف کامل پروازها).
۱۳ و ۱۴ تیرماه: فعالیت با ظرفیت محدود در پذیرش مسافران.
۱۵ تیرماه: عدم پذیرش و جابهجایی مسافر (توقف کامل پروازها).
۱۶ و ۱۷ تیرماه: پذیرش و جابهجایی مسافران با محدودیتهای عملیاتی.
فرودگاه مشهد
۱۷ تیرماه: اعمال محدودیتهای عملیاتی در پذیرش و اعزام.
۱۸ تیرماه: عدم پذیرش و جابهجایی مسافر (توقف کامل پروازها).
سایر محدودیتها
در تاریخهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه، محدودیتهای پروازی در محدوده استان قم نیز برقرار خواهد بود.