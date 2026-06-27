سرمایهگذاری ویستا در مدریک
ویستا، هلدینگ سرمایهگذاری ایرانسل، با هدف توسعه صنعت بازیهای دیجیتال ایران، به صورت مستقیم در استودیو بازیسازی «مدریک» سرمایهگذاری کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، ویستا همسو با استراتژیهای کلان خود برای ورود مؤثر به بازارهای نوین و پرپتانسیل، قرارداد سرمایهگذاری در شرکت « مدریک» را نهایی کرد. مدریک، یک استودیوی بازیسازی بالغ و شناختهشده در صنعت بازی (Game) ایران، هماکنون در مرحله رشد قرار دارد و سابقه موفقی در تولید و نشر بازیهای دیجیتال در کارنامه خود ثبت کرده است.
هلدینگ ویستا با این سرمایهگذاری، مالک ۱۷ درصد از سهام شرکت مدریک شده است. منابع حاصل از تزریق این سرمایه، صرف توسعه زیرساختهای فنی، گسترش تیمهای تولید، ارتقای پلتفرمهای انتشار بازی و صادرات محصولات دانش بنیان در مدریک خواهد شد تا مسیر رشد این شرکت در بازارهای داخلی و بینالمللی، تسریع شود.
این سرمایهگذاری همچنین هدف ویستا برای ارتقای زیستبوم صنعت بازی ایران را محقق میکند. صنعتی که به دلیل رشد سریع، ارزش اقتصادی بالا و نقشآفرینی فزاینده در اقتصاد دیجیتال، یکی از حوزههای راهبردی آینده به شمار میرود و ویستا را با روندهای جهانی اقتصاد دیجیتال، همگامتر میکند.
کاظم دهقانی مدیرعامل ویستا درباره این توافق استراتژیک گفت: ویستا با ورود هدفمند به بازار بازیهای دیجیتال، علاوه بر توجه به جذابیتهای اقتصادی این صنعت، زنجیره خدمات خود را در حوزه سرگرمی و محتوا کاملتر کرده و همافزایی قدرتمندی میان پول هوشمند، زیرساختهای ارتباطی ایرانسل و محتوای تعاملی ایجاد میکند.حوزه گیم از نگاه ویستا، نهتنها یک بازار درآمدزا، بلکه بستری کلیدی برای نوآوری، توسعه سرمایه انسانی و تقویت اقتصاد خلاق کشور است.
محمدمهدی بهفرراد، مدیرعامل مدریک نیز با اشاره به تأثیر این جذب سرمایه در توسعه مدریک، گفت: واقعیت این است که مرز بین شرکتهای تکنولوژی و تولیدکنندگان محتوا در حال از بین رفتن است. ویستا زیرساخت و تکنولوژی قدرتمندی دارد و ما محتوای درگیرکننده داریم. اتصال این دو بخش، یک ضرورت اقتصادی برای هر دو طرف است تا بتوانیم در بازار رقابتی امروز، محصولاتی پایدارتر و سرویسهایی با کیفیتتر ارائه دهیم.
هلدینگ سرمایهگذاری ویستا، با تمرکز بر استارتاپها و شرکتهای نوآور در حوزههای هوش مصنوعی و کلان داده، فینتک، سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیک، رسانه و سرگرمی، شبکه و زیرساخت و نرمافزارهای سازمانی، مأموریت دارد تا زیستبوم نوآوری کشور را تقویت کرده و زنجیره ارزش دیجیتال را توسعه دهد.
استودیو گیم مدریک با نام شرکت دانشبنیان بازیگستران دریک، یکی از بزرگترین ناشران و توسعهدهندگان صنعت گیم ایران است که بیش از ۴۰ بازی توسعه یافته و ۶۰ بازی منتشر شده در کارنامه فعالیت خود دارد. تجربه ۱۵ سال حضور مستمر در صنعت بازیسازی ایران، شناخت از بازار، کیفیت و خلاقیت، از ویژگیهای مهمی است که مدریک را در بازار گیم ایران متمایز کرده است.