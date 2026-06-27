قطع دائمی انشعاب برق در انتظار متخلفان استخراج غیرمجاز رمزارز

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو؛ صنعت برق کشور با هدف صیانت از شبکه سراسری و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، از تشدید برخورد‌های قاطع با متخلفان استخراج غیرمجاز رمز ارز خبر داد و تأکید کرد که استفاده از انشعابات یارانه‌ای برای این فعالیت، با واکنش‌های قانونی سخت‌گیرانه همراه خواهد بود.

استفاده سودجویانه از برق یارانه‌ای بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی برای استخراج رمز ارز، یکی از چالش‌های اصلی شبکه برق در سال‌های اخیر بوده است. این اقدام غیرقانونی که موجب تحمیل فشار مضاعف و ایجاد نوسانات در شبکه برق می‌شود، با نظارت جدی بازرسان صنعت برق در حال پیگیری است.

صنعت برق با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای قوانین بازدارنده‌تر برای مقابله با این پدیده، اعلام کرد: هرگونه استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج غیر مجاز رمز ارز، تخلف آشکار محسوب شده و برخورد‌های قانونی به‌صورت جدی و بدون اغماض صورت می‌گیرد.

بر اساس دستورالعمل‌های جدید ابلاغی، متخلفان این حوزه نه تنها مشمول جریمه‌های سنگین نقدی می‌شوند، بلکه با قطع دائم انشعاب برق و معرفی به مراجع قضایی روبرو خواهند بود

در همین زمینه، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص مراکز مشکوک به استخراج غیرمجاز رمز ارز است.

صنعت برق، ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان در حفظ پایداری شبکه، تأکید کرد که هویت گزارش‌دهندگان کاملاً محرمانه باقی می‌ماند و به کسانی که با معرفی این مراکز غیرمجاز در شناسایی و برخورد با متخلفان همکاری کنند، پاداش‌های نقدی ویژه‌ای اعطا خواهد شد.

صنعت برق کشور هشدار داد که نظارت‌ها بر مصارف غیرمتعارف و یارانه‌ای تشدید شده و تمامی مراکز استخراج غیرمجاز در نهایت شناسایی و با ابزار‌های قانونی از مدار خارج می‌شوند.

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