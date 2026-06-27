مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی به ایلنا خبر داد:
آغاز دوباره پروازهای مستقیم دبی از اواخر هفته/ لوفتهانزا زمستان به ایران برمیگردد
مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از برقراری پروازهای امارات از اواخر هفته جاری خبر داد و گفت: شرکت هواپیمایی لوفتهانزا زمستان پروازهای خود به ایران را از سر میگیرد.
رامین کاشفآذر، مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز پروازهای امارات خبر داد و گفت: شرکتهای هواپیمایی داخلی برنامهریزیها برای برقراری پروازهای دبی (امارات ) را آغاز کردند و از اواخر هفته جاری پروازهای امارات - ایران از سر گرفته میشود.
وی درباره برقراری پروازهای ایرلاینهای خارجی به مسیر پروازی ایران ادامه داد: هنوز شرکتهای هواپیمایی خارجی پرواز به ایران را آغاز نکردند اما مذاکرات با چند ایرلاین در حال انجام است و به زودی پروازهای ایرلاینهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه از سر گرفته میشود.
مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) همچنین درباره مذاکره با تیم شرکت هواپیمایی لوفتهانزا اظهار داشت: با تیم لوفتهانزا مذاکراتی انجام شد و آمادگی خود را برای از سرگیری پروازهای ایران را اعلام کردند. باید توجه داشت که وقتی یک مسیر پروازی لغو میشود؛ شرکتها وارد سایر مسیر پروازی جایگزین میشوند و برای سایر مسیر های پروازی برنامه ریزی و پروازها را برای مدت زمانی رزرو میکنند، بنابراین برگشت به مسیر پروازی میتواند زمانبر باشد.
وی افزود: شرکت هواپیمایی لوفتهانزا در حال بررسی شرایط است و پیش بینی میکنند که پروازهای ایران را از زمستان مجددا برقرار کنند و برقراری مجدد پروازهای لوفتهانزا از شرکتهای زیر مجموعه این شرکت از جمله شرکت اتریشی آغاز میشود.