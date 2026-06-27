رامین کاشف‌آذر، مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز پروازهای امارات خبر داد و گفت: شرکت‌های هواپیمایی داخلی برنامه‌ریزی‌ها برای برقراری پروازهای دبی (امارات ) را آغاز کردند و از اواخر هفته جاری پروازهای امارات - ایران از سر گرفته می‌شود.

وی درباره برقراری پروازهای ایرلاین‌های خارجی به مسیر پروازی ایران ادامه داد: هنوز شرکت‌های هواپیمایی خارجی پرواز به ایران را آغاز نکردند اما مذاکرات با چند ایرلاین در حال انجام است و به زودی پروازهای ایرلاین‌های خارجی به ویژه کشورهای همسایه از سر گرفته می‌شود.

مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) همچنین درباره مذاکره با تیم شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا اظهار داشت: با تیم لوفت‌هانزا مذاکراتی انجام شد و آمادگی خود را برای از سرگیری پروازهای ایران را اعلام کردند. باید توجه داشت که وقتی یک مسیر پروازی لغو می‌شود؛ شرکت‌ها وارد سایر مسیر پروازی جایگزین می‌شوند و برای سایر مسیر های پروازی برنامه ریزی و پروازها را برای مدت زمانی رزرو می‌کنند، بنابراین برگشت به مسیر پروازی می‌تواند زمان‌بر باشد.

وی افزود: شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا در حال بررسی شرایط است و پیش بینی می‌کنند که پروازهای ایران را از زمستان مجددا برقرار کنند و برقراری مجدد پروازهای لوفت‌هانزا از شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت از جمله شرکت اتریشی آغاز می‌شود.

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