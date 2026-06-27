مشارکت و سرمایه گذاری در پروژههای صنعت نفت، محور مذاکرات تهران و دهلینو
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وزیر نفت گفت: در دیدار با مقامهای هندی، درباره مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای صنعت نفت ایران مذاکراتی انجام شد.
به گزارش ایلنا، محسن پاک نژاد در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طی نشست اخیر در هند، با یادآوری آسیبهای جنگ علیه ایران به بازار نفت بر ضرورت خروج آمریکا از خاورمیانه و مسئولیت اعضای بریکس در تأمین امنیت انرژی جهان تأکید و همچنین در دیدار با مقامهای هندی، درباره مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای صنعت نفت ایران مذاکراتی انجام شد.