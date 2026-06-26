«به فضل الهی، تأمین امنیت غذایی کشورمان کماکان با قدرت و بدون هیچ گونه مشکلی در جریان است، در تأمین و خریدهای خارجی همواره دو اصل مهم «سلامت و کیفیت» و «قیمت» مدنظر بوده و البته که همراهی کشورهای دوست در ایام سخت اخیر قطعا مورد توجه خواهد بود.»