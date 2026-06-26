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وزیر جهاد کشاورزی:

تأمین امنیت غذایی کشورمان کماکان با قدرت و بدون هیچ گونه مشکلی در جریان است

تأمین امنیت غذایی کشورمان کماکان با قدرت و بدون هیچ گونه مشکلی در جریان است
کد خبر : 1804698
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وزیر جهاد کشاورزی پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام غلامرضا نوری در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«به فضل الهی، تأمین امنیت غذایی کشورمان کماکان با قدرت و بدون هیچ گونه مشکلی در جریان است، در تأمین و خریدهای خارجی همواره دو اصل مهم «سلامت و کیفیت» و «قیمت» مدنظر بوده و البته که همراهی کشورهای دوست در ایام سخت اخیر قطعا مورد توجه خواهد بود.»

انتهای پیام/
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