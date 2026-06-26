تداوم خدمترسانی بانک تجارت؛ خدمات کلیدی بانکی در دسترس مشتریان قرار دارد
بانک تجارت از نخستین ساعات بروز اختلال، بازگرداندن خدمات و حفظ پایداری سامانهها را در اولویت قرار داده و تلاش شبانهروزی تیمهای تخصصی برای رفع محدودیتهای باقیمانده خدمات بانکی با حداکثر توان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، بانک تجارت ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشتریان گرامی، اعلام کرد خدمات کارتمحور و سامانههای بانکی در دسترس قرار دارد و روند بازگشت کامل خدمات با تلاش مستمر تیمهای فنی و عملیاتی ادامه خواهد داشت.
مهم ترین خدمات فعال و قابل استفاده مشتریان عبارتند از؛
خدمات کارت محور
ارائه خدمات تسویه پذیرندگان شاپرک (دارندگان پایانه فروشگاهی)
افزایش و انجام تراکنشهای کارتبهکارت در خودپردازها و درگاههای بانکی
(کارت به کارت شتابی تا سقف یک و نیم میلیارد ریال در ده تراکنش)
(کارت به کارت تجارت تا سقف پنج میلیارد ریال در پنج تراکنش)
خرید از پایانههای فروشگاهی و درگاههای اینترنتی( افزایش سقف خرید در پوز فروشگاهی تا سقف چهار میلیارد ریال )
ارائه خدمات و سرویسهای کارتی در همراه بانک تجارت و خدمات چک ، گردش حساب و دریافت صورتحساب از طریق ایمیل
ارسال پیامک تراکنشهای کارتی
خدمات چک و پیچک
ارائه ثبت چک در همراه بانک و بانکداری اینترنتی (مشتریان حقیقی، مشترک، حقوقی)
ارائه خدمات واگذاری چک های داخلی و عهده سایر بانک ها در چکاوک
ارائه خدمات اصلاحیه برگشتی و رفع سو اثر چک
کارسازی چکها بصورت حضوری؛ کلر داخلی و چکاوک
ثبت و انتقال چک از طریق کلیه درگاه ها برای مشتریان حقیقی انفرادی
ثبت و انتقال چک از طریق درگاه شعبه صاحب حساب برای کلیه مشتریان حقوقی و اشتراکی
تایید دریافت چک از طریق کلیه درگاه ها برای مشتریان
لغو صدور و انتقال چک از شعبه صاحب حساب
خدمات و سرویس های حضوری در شعب
ارائه خدمات دریافت و پرداخت
انتقال وجوه به مشتریان از طریق ابزار :
- صدور چک بین بانکی (رمزدار)
- صدور چک بانکی
- صدور پایا تا *سقف ۲۰۰ میلیارد ریال*
ارائه سرویس های *واریز گروهی* داخلی و *شناسه دار* برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکتهای دارای حساب نزد این بانک
صدور مجدد کارت نقدی و خرید
صدور مجدد رمز اول کارت
فعالسازی رمز پویا و ثابت
تمدید تاریخ انقضا و رفع مسدودی کارت
ارائه خدمات ضمانتنامه و اعتبار اسنادی
فعال شدن سرویس ساتنا و پایا ( وارده )
سایر خدمات
ارائه خدمات مرکز مبادله ارزی و طلا
پرداخت یارانه سرپرستان و *واریز سود انواع سپرده های بانکی* در موعد مقرر
فرایندهای مرتبط با بورس کالا و صدور اسناد مالی*
بانک تجارت از نخستین ساعات بروز اختلال، بازگرداندن خدمات و حفظ پایداری سامانهها را در اولویت قرار داده و تلاش شبانهروزی تیمهای تخصصی برای رفع محدودیتهای باقیمانده خدمات بانکی با حداکثر توان ادامه دارد.