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تداوم خدمت‌رسانی بانک تجارت؛ خدمات کلیدی بانکی در دسترس مشتریان قرار دارد

تداوم خدمت‌رسانی بانک تجارت؛ خدمات کلیدی بانکی در دسترس مشتریان قرار دارد
کد خبر : 1804691
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بانک تجارت از نخستین ساعات بروز اختلال، بازگرداندن خدمات و حفظ پایداری سامانه‌ها را در اولویت قرار داده و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی برای رفع محدودیت‌های باقی‌مانده خدمات بانکی با حداکثر توان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا،  بانک تجارت ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشتریان گرامی، اعلام کرد خدمات کارت‌محور و سامانه‌های بانکی در دسترس قرار دارد و روند بازگشت کامل خدمات با تلاش مستمر تیم‌های فنی و عملیاتی ادامه خواهد داشت.

مهم ترین خدمات فعال و قابل استفاده مشتریان عبارتند از؛ 

 خدمات کارت محور

 ارائه خدمات تسویه پذیرندگان شاپرک (دارندگان پایانه فروشگاهی) 

 افزایش و انجام تراکنش‌های کارت‌به‌کارت در خودپردازها و درگاه‌های بانکی 

(کارت به کارت شتابی تا سقف یک و نیم میلیارد ریال در ده تراکنش)

(کارت به کارت تجارت تا سقف پنج میلیارد ریال در پنج تراکنش)

 خرید از پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های اینترنتی( افزایش سقف خرید در پوز فروشگاهی تا سقف چهار میلیارد ریال )

 ارائه خدمات و سرویس‌های کارتی در همراه بانک‌ تجارت و خدمات چک ، گردش حساب و دریافت صورتحساب از طریق ایمیل

 ارسال پیامک تراکنش‌های کارتی

 خدمات چک و پیچک

 ارائه ثبت چک در همراه بانک و بانکداری اینترنتی (مشتریان حقیقی، مشترک، حقوقی)

 ارائه خدمات واگذاری چک های داخلی و عهده سایر بانک ها در چکاوک

 ارائه خدمات اصلاحیه برگشتی و رفع سو اثر چک

 کارسازی چکها بصورت حضوری؛ کلر داخلی و چکاوک

 ثبت و انتقال چک از طریق کلیه درگاه ها برای مشتریان حقیقی انفرادی

 ثبت و انتقال چک از طریق درگاه شعبه صاحب حساب برای کلیه مشتریان حقوقی و اشتراکی

 تایید دریافت چک از طریق کلیه درگاه ها برای مشتریان

 لغو صدور و انتقال چک از شعبه صاحب حساب

 خدمات و سرویس های حضوری در شعب

 ارائه خدمات دریافت و پرداخت 

 انتقال وجوه به مشتریان از طریق ابزار :

- صدور چک بین بانکی (رمزدار)   

- صدور چک بانکی 

- صدور پایا تا *سقف ۲۰۰ میلیارد ریال*

 ارائه سرویس های *واریز گروهی* داخلی و *شناسه دار* برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت‌های دارای حساب نزد این بانک

 صدور مجدد کارت نقدی و خرید

 صدور مجدد رمز اول کارت

 فعالسازی رمز پویا و ثابت

 تمدید تاریخ انقضا و رفع مسدودی کارت

 ارائه خدمات ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی

 فعال شدن سرویس ساتنا و پایا ( وارده )

سایر خدمات 

 ارائه خدمات مرکز مبادله ارزی و طلا

 پرداخت یارانه سرپرستان و *واریز سود انواع سپرده های بانکی* در موعد مقرر 

 فرایندهای مرتبط با بورس کالا و صدور اسناد مالی*

 بانک تجارت از نخستین ساعات بروز اختلال، بازگرداندن خدمات و حفظ پایداری سامانه‌ها را در اولویت قرار داده و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی برای رفع محدودیت‌های باقی‌مانده خدمات بانکی با حداکثر توان ادامه دارد.

 

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