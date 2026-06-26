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وزیر نفت:

با مقام‌های هندی، درباره مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت ایران مذاکراتی انجام شد

با مقام‌های هندی، درباره مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت ایران مذاکراتی انجام شد
کد خبر : 1804683
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وزیر نفت پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام محسن پاک‌نژاد در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«طی نشست اخیر در هند، با یادآوری آسیب‌های جنگ علیه ایران به بازار نفت بر ضرورت خروج آمریکا از خاورمیانه و مسئولیت اعضای بریکس در تأمین امنیت انرژی جهان تأکید و همچنین در دیدار با مقام‌های هندی، درباره مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت ایران مذاکراتی انجام شد.»

انتهای پیام/
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