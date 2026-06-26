اطلاعیه مهم بانک ملی ایران مبتی بر قطع موقت کارت ها

به گزارش ایلنا؛ ضمن سپاس از همراهی و شکیبایی شما، به اطلاع می‌رساند در راستای به‌روزرسانی، ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش پایداری برخی سامانه‌های بانکی، خدمات مبتنی بر کارت بانک ملی ایران امروز جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت موقت از ساعت *۲۲:۳۰ تا ۲۴:۰۰* در دسترس نخواهد بود.

پیشاپیش از بابت این وقفه موقت پوزش می‌طلبیم. آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط از طریق کانال رسمی بانک ملی ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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