به روز رسانی خدمات مبتنی بر کارت؛
اطلاعیه مهم بانک ملی ایران مبتی بر قطع موقت کارت ها
به اطلاع میرساند در راستای بهروزرسانی، ارتقای زیرساختها و افزایش پایداری برخی سامانههای بانکی، خدمات مبتنی بر کارت بانک ملی ایران امروز جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت موقت از ساعت *۲۲:۳۰ تا ۲۴:۰۰* در دسترس نخواهد بود.
به گزارش ایلنا؛ ضمن سپاس از همراهی و شکیبایی شما، به اطلاع میرساند در راستای بهروزرسانی، ارتقای زیرساختها و افزایش پایداری برخی سامانههای بانکی، خدمات مبتنی بر کارت بانک ملی ایران امروز جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت موقت از ساعت *۲۲:۳۰ تا ۲۴:۰۰* در دسترس نخواهد بود.
پیشاپیش از بابت این وقفه موقت پوزش میطلبیم. آخرین اخبار و اطلاعیههای مرتبط از طریق کانال رسمی بانک ملی ایران اطلاعرسانی خواهد شد.