رایزنی ایران با اعضای بریکس برای تسهیل تجارت و هوشمندسازی گمرک
اجلاس ۱۴۷ و ۱۴۸ شورای همکاری گمرکی سازمان جهانی گمرک با حضور فعال هیئت ایرانی به ریاست رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان جهانی گمرک در بروکسل برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این اجلاس با حضور فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و همراهی فاطمه اعتمادمقدم، مشاور رئیس کل و مدیرکل دفتر همکاریهای بینالملل در بروکسل بلژیک برگزار شد.
این اجلاس سهروزه با نشست روسای گمرکات عضو بریکس در حاشیه آن همراه بود.
در حاشیه این اجلاس، نشست روسای گمرکات عضو اتحادیه بریکس به ریاست رئیس کل گمرک هند و با حضور فرود عسگری و روسای گمرک کشورهای چین، روسیه، برزیل، اندونزی و امارات متحده عربی برگزار شد.
طرفین درباره راهکارهای عملی تسهیل تجارت، برنامهریزی برای نشست کارشناسی فعالان اقتصادی مجاز (AEO)، گسترش همکاریها، ظرفیتسازی، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیندهای گمرکی گفتگو کردند.
در همین حال، چنگیز خناری، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران در نشست مسئولان گمرک و راهداری با معاون وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان در ایروان، برنامههای گمرک ایران در خصوص کریدورهای ترانزیتی را تشریح کرد.
خناری با اشاره به تعاملات مثبت گمرک دو کشور، به موضوعاتی مانند راهاندازی کریدور سبز برای افزایش حجم ترانزیت، تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی مجاز، تبادل اطلاعات گمرکی و دیگر تسهیلات گمرکی با هدف افزایش سرعت تشریفات تجاری و حجم مبادلات اشاره کرد.
رضا اکبری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز هدف این نشست را تسهیل تجارت و ترانزیت و کاهش موانع حملونقل بینالمللی میان دو کشور اعلام کرد. معاون وزیر اقتصاد ارمنستان هم بر عزم کشورش برای رفع موانع حملونقل جادهای، کاهش هزینههای ترانزیتی، کاهش عوارض مرزی، افزایش تردد کامیونها و فعالسازی ظرفیتهای ترانزیتی و لجستیکی تأکید کرد.
در این نشست سفیر ایران در ارمنستان و نمایندگان دستگاههای ذیربط نیز حضور داشتند.