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رئیس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان به ایلنا خبر داد:

آغاز رسمی ساخت راه‌آهن هرات- مزار شریف توسط ایران/ اتصال مستقیم ریلی ایران به چین

آغاز رسمی ساخت راه‌آهن هرات- مزار شریف توسط ایران/ اتصال مستقیم ریلی ایران به چین
کد خبر : 1804515
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رییس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان از آغاز ساخت راه آهن هرات- مزار شریف توسط طرف ایرانی خبر داد.

مصطفی رضایی، رییس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز رسمی ساخت پروژه راه‌آهن هرات – مزارشریف توسط ایران خبر داد و گفت: ساخت فاز نخست اجرایی پروژه راه‌آهن هرات – مزارشریف از روزنک تا کوشک ولایت هرات به طول حدود ۱۰۰ کیلومتر آغاز شد و این مسیر ریلی آن تعیین شد.  

وی ادامه داد: چند روز گذشته همراه با هیات فنی کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان عازم هرات شدیم و با «شیخ نور احمد اسلام جار» والی هرات دیدار داشتیم و در این دیدار جزییات ساخت فاز اول پروژه راه آهن هرات- مزار شریف مورد بررسی قرار گرفت و همچنین گزارشی از انتقالات اموال تجاری انجام‌شده از محور ریلی خواف – هرات ارائه شد و در این جلسه بر افزایش حجم انتقالات در این مسیر ریلی ایران و افغانستان تاکید شد.           

مدیر کریدور ریلی ایران ـ افغانستان گفت: در این جلسه والی هرات ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های دوجانبه، محور ریلی خواف – هرات را یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. 

رضایی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن هرات – مزارشریف، که تکمیل‌کننده کریدور ریلی ایران – افغانستان – چین است، افزود: این مسیر یکی از راهبردی‌ترین پروژه‌ها نه‌تنها دو کشور ایران و افغانستان، بلکه برای منطقه است و این کریدور ریلی به طور  مستقیم، شبکه راه‌آهن ایران را با عبور از خاک افغانستان به یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی و صنعتی جهان، یعنی چین، متصل می کند‌.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و افغانستان برای توسعه زیرساخت‌های ریلی و معدنی افغانستان خبر داد و گفت: در اجلاسیه مشترک مقامات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، حمل‌ونقل ریلی و توسعه بخش معدن میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

رییس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان با اشاره به هدف‌گذاری ۲ میلیون تنی ترانزیت و صادرات در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: توسعه این کریدور گامی مهم در تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی ایران در تجارت جهانی است.  

گفت وگو: مهدیانی

 

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