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تاکید وزرای نفت ایران و هند بر تقویت همکاری‌های نفتی و تجاری

تاکید وزرای نفت ایران و هند بر تقویت همکاری‌های نفتی و تجاری
کد خبر : 1804513
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وزیر نفت در دیدار با وزیر نفت و گاز طبیعی هند درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های نفت و انرژی گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در حاشیه یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس، امروز (پنجشنبه، چهارم تیر) در دومین روز سفرش به گوروگرام، با هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت و گاز طبیعی هند، دیدار و بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های نفت و گاز تأکید کرد.

دیدار وزیران نفت ایران و هند در حالی انجام شد که دو کشور سابقه طولانی همکاری در انرژی دارند و هند تا پیش از تحریم‌های آمریکا از بزرگترین خریداران نفت ایران بود.

پس از توقف واردات نفت ایران ازسوی پالایشگران هندی در سال ۲۰۱۹ سطح همکاری‌های نفتی کاهش یافت، اما دو کشور همچنان درباره توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی و استفاده از ظرفیت‌های مرتبط از جمله بندر چابهار گفتگو داشتند

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