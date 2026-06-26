ایلنا گزارش میدهد؛
سایه سنگین تنگه هرمز بر بازار جهانی طلا/ قیمت نقره به کدام سو میرود؟
تحلیلگران معتقدند ترکیب عوامل تکنیکال نزولی و تداوم نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، بهویژه درباره امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز و پایداری توافق احتمالی میان آمریکا و ایران، همچنان بازار طلا را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
به گزارش ایلنا، قیمت طلا در معاملات اخیر در محدوده ۴۰۰۵ دلار در هر اونس معامله میشود و همچنان روند نزولی کوتاهمدت خود را حفظ کرده است. در نمودار روزانه، قیمت این فلز گرانبها بهطور مشخص پایینتر از میانگینهای متحرک ساده ۲۱، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد؛ سطوحی که اکنون بهعنوان مقاومتهای مهم عمل میکنند.
در این میان، میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه در سطح ۴۲۵۹ دلار نزدیکترین مقاومت برای طلا محسوب میشود. همچنین میانگینهای متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۷۰ دلار قرار دارند و چشمانداز نزولی بزرگتری را تقویت میکنند، در حالی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در حدود ۴۶۸۳ دلار نیز فشار عرضه در سطوح بالاتر را افزایش میدهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) با قرار گرفتن در سطح ۳۱.۷۲ ، اندکی بالاتر از محدوده اشباع فروش قرار دارد؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم فشار نزولی است، هرچند هنوز نشانهای قطعی از بازگشت قیمت مشاهده نمیشود.
از منظر تکنیکال، تحلیلگران معتقدند در صورتی که قیمت بستهشدن روزانه به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برسد و میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز این حرکت را تأیید کند، احتمال شکلگیری الگوی «تقاطع مرگ» افزایش خواهد یافت؛ سیگنالی که میتواند بر قدرت روند نزولی بیفزاید.
در مسیر صعودی، نخستین مقاومت مهم در سطح ۴۲۵۹ دلار (میانگین متحرک ۲۱ روزه) قرار دارد. پس از آن محدوده ۴۴۶۷ تا ۴۴۷۶ دلار که با میانگینهای متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه همپوشانی دارد. در صورت تداوم رشد، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در نزدیکی ۴۶۸۳ دلار میتواند حرکت صعودی قویتر را محدود کند. در مقابل، تا زمانی که طلا نتواند بالای میانگین متحرک ۲۱ روزه تثبیت شود، احتمال ادامه فشار نزولی همچنان بالا خواهد بود.
در تحلیل بنیادی بازار، طلا در تلاش است بالای مرز روانی ۴۰۰۰ دلار باقی بماند، در حالی که تقویت تقاضا برای دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن، فشار بیشتری بر این فلز وارد کرده است. فضای ریسکگریزی در بازارهای آسیایی نیز ادامه دارد و تا حدی بازتاب فروش گسترده در والاستریت است؛ جایی که اعلام افزایش قیمت محصولات شرکتهای بزرگ فناوری به رهبری اپل، نگرانیهایی درباره افزایش هزینهها ایجاد کرد.
همچنین احتمال تأخیر در عرضه اولیه سهام شرکت OpenAI و تشدید تنشها در تنگه هرمز، بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر گذاشته و به تقویت دوباره دلار کمک کرده است. در همین راستا، گزارشهایی از آسیب دیدن یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان در تنگه هرمز بر اثر برخورد یک پرتابه ناشناس منتشر شده است. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد آمریکا در حال بررسی عامل این حمله است.
با این حال، طلا روز پنجشنبه پس از انتشار شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) آمریکا، که اندکی کمتر از پیشبینیها بود، بخشی از افت خود را جبران کرد. این فلز از پایینترین سطح هفتماهه خود در ۳۹۵۹ دلار اندکی فاصله گرفت، زیرا معاملهگران بخشی از موقعیتهای فروش خود را بستند و دلار آمریکا نیز عقبنشینی کرد.
با وجود این، تحلیلگران معتقدند ترکیب عوامل تکنیکال نزولی و تداوم نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، بهویژه درباره امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز و پایداری توافق احتمالی میان آمریکا و ایران، همچنان بازار طلا را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
کاهش ۲.۵ درصدی قیمت نقره در معاملات آسیایی
در این میان، قیمت نقره (XAG/USD) نیز در جریان معاملات صبح جمعه در بازار آسیا، با افت ۲.۵ درصدی به محدوده ۵۶.۵۰ دلار رسید. این فلز گرانبها در ماههای اخیر تحت فشار بوده است؛ موضوعی که به افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه، رشد تورم آمریکا و در نتیجه، تقویت انتظارات برای سیاست پولی انقباضی از سوی فدرال رزرو نسبت داده میشود.
بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، تورم کل آمریکا با ثبت ۴.۲ درصد، به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۳ رسیده است.
همچنین شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE)، معیار تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو، روز پنجشنبه نشان داد که این شاخص در ماه مه مطابق انتظار بازار به ۳.۴ درصد سالانه رسیده است؛ در حالی که رقم آن در ماه آوریل ۳.۳ درصد بود.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، نیز در اظهاراتی اعلام کرد با توجه به تداوم فشارهای تورمی، سیاست پولی در «وضعیت مناسبی» قرار دارد. او پیشبینی کرد تورم امسال به حدود ۳.۵ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که امیدها برای بازگشت سریع تورم به هدف ۲ درصدی پیش از سال ۲۰۲۸ را کمرنگتر کرد.
افزایش فشارهای قیمتی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را نیز تقویت کرده است. طبق دادههای ابزار CME FedWatch، احتمال دستکم یک نوبت افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۸۱.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با پیشبینی دو نوبت کاهش نرخ بهره پیش از آغاز جنگ خاورمیانه، تغییر محسوسی را نشان میدهد.
از منظر تکنیکال نیز نقره در روندی نزولی قرار دارد. قیمت این فلز بهطور محسوسی زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح ۶۵.۸۲ دلار معامله میشود؛ سطحی که اکنون به عنوان مقاومت اصلی عمل میکند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز با قرار گرفتن در سطح ۲۷.۴۵، وارد محدوده اشباع فروش شده است؛ امری که هرچند نشاندهنده غلبه فشار فروش است، اما میتواند احتمال اصلاحهای موقت صعودی را نیز افزایش دهد.
در صورت ادامه افت قیمت، سطح ۵۵.۶۳ دلار که کف ۲۴ ژوئن محسوب میشود، نخستین حمایت مهم خواهد بود. در صورت شکست این سطح، نقره ممکن است تا محدوده ۵۳.۳۵ دلار، کف ۲۸ نوامبر، عقبنشینی کند. عبور قیمت به زیر این سطح نیز میتواند راه را برای حرکت به سمت مرز روانی ۵۰ دلار هموار کند.
در سمت مقابل، سطح ۶۱.۰۱ دلار بهعنوان مانع نخست خریداران شناخته میشود و پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۶۵.۸۲ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود.