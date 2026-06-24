به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به معافیت اخیر و رفع محدودیت‌های صادرات نفتی ایران گفت: در ماه‌های اخیر، به دلیل نااطمینانی‌ها و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر بود با احتیاط بیشتری در تخصیص و تأمین ارز عمل کند و بخشی از منابع ارزی کشور نیز برای تقویت ذخایر اختصاص یافت.

همتی افزود: اکنون با رفع محدودیت صادرات نفتی در چارچوب معافیت اخیر و بهبود امکان دسترسی به منابع ارزی، دست بانک مرکزی برای افزایش معنادار تخصیص و تأمین ارز بازتر شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی تقویت‌شده در ماه‌های اخیر را روانه چرخه تأمین ارز خواهد کرد و از روز شنبه آینده تغییر محسوسی در تخصیص و تأمین ارز صنعت ایجاد خواهد شد و در اولین مرحله دو میلیارد دلار تأمین ارز صورت خواهد گرفت.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: افزایش تخصیص و تأمین ارز، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیازهای تولید، می‌تواند فشار ناشی از محدودیت واردات بر قیمت‌ها را کاهش دهد و به کنترل تورم کمک کند.

سیاست بانک مرکزی در دوره جدید، استفاده فعال از گشایش‌های ارزی اخیر برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، پشتیبانی از تولید و حفظ ثبات بازار ارز است.