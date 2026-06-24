رایزنی ایران و پاکستان برای احیای راهگذر ریلی و اتصال بندرها
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران از گفتوگو با مقامهای پاکستانی درباره توسعه همکاری در عرصههای حمل و نقلهای کالایی، مرزی و بندری میان دو کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که به همراه رئیس جمهور به اسلامآباد سفر کرده است، در گفتوگو با خبرنگاران از رایزنی با طرف پاکستانی درباره گسترش همکاری در عرصههای حمل و نقل کالا خبر داد.
خانم صادق با توجه به دیدار با مقامهای پاکستان گفت: در این نشست، موضوعهای مربوط به پایانههای مرزی، احیای راهگذر ریلی میان ایران و پاکستان و توسعه ارتباطهای بندری میان دو کشور بررسی شد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در این گفتوگوها، گسترش همکاری میان بندرهای کراچی و گوادر با بندرهای چابهار و بندرعباس نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
خانم صادق با توجه به دیدار با حنیف عباسی وزیر راهآهن، جام کمال خان وزیر بازرگانی و عبدالعلیم خان وزیر مواصلهای پاکستان، این گفتوگوها را در جهت تقویت همکاریهای مشترک دو کشور ارزیابی کرد