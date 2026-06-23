همزمان با سفر رئیسجمهور کشورمان به اسلامآباد؛
وزیران کشاورزی ایران و پاکستان راههای گسترش همکاری دوجانبه را بررسی کردند
وزیر جهاد کشاورزی و وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان دیدار و راههای توسعه همکاری و مبادلات کشاورزی و امنیت غذایی دو کشور را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری که به همراه دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری به پاکستان سفر کرده است، عصر امروز- سهشنبه دوم تیر 1405- با رانا تنویر حسین وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان در اسلام آباد دیدار و آخرین وضعیت روابط دو کشور با محوریت حوزه کشاورزی و امنیت غذایی منطقه ای را مورد بررسی قرار دادند.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران همزمان با 80 سالگی روابط ایران و پاکستان دو کشور دوست و همسایه به اسلامآباد پایتخت پاکستان سفر کرده و مورد استقبال آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر این کشور قرار گرفت.