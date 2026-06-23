به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری که به همراه دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری به پاکستان سفر کرده است، عصر امروز- سه‌شنبه دوم تیر 1405- با رانا تنویر حسین وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان در اسلام آباد دیدار و آخرین وضعیت روابط دو کشور با محوریت حوزه کشاورزی و امنیت غذایی منطقه ای را مورد بررسی قرار دادند.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران همزمان با 80 سالگی روابط ایران و پاکستان دو کشور دوست و همسایه به اسلام‌آباد پایتخت پاکستان سفر کرده و مورد استقبال آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر این کشور قرار گرفت.

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