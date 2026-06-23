وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛
رایزنیهای ایران و پاکستان برای توسعه همکاریهای حمل و نقلی و ترانزیتی
وزیر راه و شهرسازی کشورمان از رایزنیهای تهران و اسلامآباد برای توسعه همکاریهای حملونقلی و ترانزیتی خبر داد و گفت: دو طرف علاوه بر بررسی مسائل مربوط به پایانههای مرزی، درباره احیای کریدور ریلی و گسترش ارتباطات بیشتر میان بنادر میان دو کشور نیز گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که همراه رییسجمهور به اسلامآباد سفر کرده، در اسلامآباد در گفتوگوی با خبرنگاران اعلام کرد: در دیدار با طرف پاکستانی، موضوعات مرتبط با پایانههای مرزی، احیای کریدور ریلی میان دو کشور و توسعه همکاریهای بندری مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کابینه دولت چهاردهم توضیح داد: در این نشست، درباره مسائل مربوط به پایانههای مرزی، احیای کریدور ریلی ایران و پاکستان و همچنین گسترش ارتباطات میان بنادر کراچی و گوادر با بنادر چابهار و بندرعباس گفتوگو و تبادل نظر شد.
در این نشست که در هتل «سرینای» اسلامآباد برگزار شد، حنیف عباسی وزیر راهآهن، جام کمال خان وزیر بازرگانی و عبدالعلیم خان وزیر مواصلات پاکستانی با فرزانه صادق دیدار و پیرامون موضوعات مورد تمایل متقابل تبادل نظر شد.
مقامات پاکستانی در این دیدار با وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک پیروزی ملت ایران در جنگ 40 روزه، بار دیگر بر حمایت و همبستگی دولت و مردم پاکستان از جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.
همچنین، مقامات پاکستانی آمادگی این کشور را برای بهرهبرداری از فرصتهای جدید همکاری با جمهوری اسلامی ایران در سایه تفاهم نامه خاتمه جنگ تحمیلی را اعلام کردند.
گفتنی است، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به همراه یک هیات بلندپایه از مقامات کشورمان ظهر امروز با استقبال آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان وارد اسلامآباد پایتخت این کشور شدند.