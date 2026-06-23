ظرفیت تولید روزانه میدان نفتی رشادت 35 هزار بشکه افزایش مییابد
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از نصب موفق سکوی اصلی طرح توسعه میدان نفتی رشادت با وزن 6.2 هزار تن خبر داد.
به گزارشایلنا از شرکت ملی نفت، احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران اظهار داشت: همکاران صنعت نفت در مناطق عملیاتی جزیرهای و سکوهای دریایی در شرایط دشوار آبوهوایی و با وجود محدودیتهای ناشی از شرایط اخیر کشور، همچنان بیوقفه در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به سابقه فعالیت شرکت نفت فلات قاره افزود: این شرکت بیش از 60 سال مسئولیت تولید نفت در خلیج فارس را به عهده داشته و از معدود شرکتهایی است که زنجیره کامل اکتشاف، تولید، انتقال، فرآورش، ذخیرهسازی و صادرات نفت را در اختیار دارد.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به عملیات نصب سکوی P4 میدان رشادت گفت: این سکو بخشی از طرح توسعه میدان رشادت است که با وزن حدود 6 هزار و 200 تن طراحی، ساخته، حمل و نصب شده و همه مراحل آن بهطور کامل به دست متخصصان ایرانی انجام شده است.
راستی افزود: یکی از ویژگیهای مهم این سکو طراحی آن روی چهار پایه است؛ درحالیکه در سازههایی با این وزن بهطور معمول تعداد پایهها بیشتر میشود. همچنین، عملیات نصب به روش فلوتاور انجام شده که اگرچه نسبت به روشهای متداول هزینه کمتری دارد، اما نیازمند دقت بسیار بالا و شرایط مناسب دریایی است.
وی تصریح کرد: قرار بود این عملیات اسفندماه انجام شود، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ، اجرای آن به تعویق افتاد و خوشبختانه بهمحض فراهمشدن شرایط مناسب، عملیات نصب با موفقیت انجام شد.
راستی در پاسخ به پرسشی درباره مفهوم تولید صیانتی گفت: تولید صیانتی به معنای کاهش تولید نیست، بلکه هدف آن دستیابی به حداکثر برداشت نهایی از مخزن است.
وی توضیح داد: میدان رشادت و بسیاری از میدانهای دریایی فلات قاره از نوع آبران هستند و برای حفظ فشار مخزن نیازمند اجرای طرحهای تزریق آباند. به همین دلیل، در کنار افزایش تولید، تزریق روزانه 80 هزار بشکه آب نیز در این طرح پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران تأکید کرد: سیاست صنعت نفت همواره دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید بوده و تولید صیانتی بهمنظور تضمین پایداری تولید و افزایش ضریب برداشت دنبال میشود.
راستی درباره زمان بهرهبرداری کامل از طرح توسعه رشادت بیان کرد: در این میدان پنج سکو پیشبینی شده است که بخشی از آنها نصب شدهاند و عملیات حفاری نیز ادامه دارد.
وی افزود: درمجموع 20 حلقه چاه شامل 10 حلقه چاه تزریقی در این طرح حفاری خواهد شد و تاکنون بخش مهمی از عملیات حفاری انجام شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، نصب خطوط لوله، تکمیل چاهها، راهاندازی پمپهای درونچاهی و تکمیل تأسیسات فرآورشی در حال انجام است و پیشبینی میشود در سال 1406 ظرفیت کامل افزایش تولید 35 هزار بشکهای این میدان محقق شود.
راستی با اشاره به سابقه بهرهبرداری از میدان رشادت افزود: تولید از میدانهای رسالت و رشادت از سال 1348 آغاز شده و این میدانها از داراییهای قدیمی تولیدی صنعت نفت کشور به شمار میروند.
وی ادامه داد: تولید کنونی میدان رشادت 12 تا 14 هزار بشکه در روز است که با تکمیل طرح توسعه، افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به دیگر پروژههای توسعهای منطقه لاوان گفت: همزمان با اجرای طرح توسعه رشادت، توسعه میدان رسالت نیز در حال انجام و بخشی از تأسیسات آن آماده نصب شده است.
راستی همچنین از برنامهریزی برای توسعه فاز دوم میدان گازی سلمان خبر داد و افزود: این میدان مشترک از ظرفیتهای مهم سرمایهگذاری در صنعت نفت دریایی کشور به شمار میرود.
وی تصریح کرد: میدان گازی رشادت نیز حدود 4 تریلیون و 700 میلیارد فوت مکعب گاز درجای قابل استحصال دارد و در بستههای سرمایهگذاری معرفی شده است.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران درباره ظرفیتهای سرمایهگذاری این شرکت گفت: تنها در پروژههای توسعهای منطقه لاوان، رسالت، رشادت و سلمان بیش از 5 میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری تعریف شده است.
راستی با بیان اینکه بخش مهمی از این پروژهها در قالب قراردادهای داخلی در حال اجراست و در عین حال آمادگی برای جذب سرمایههای تازه نیز وجود دارد، افزود: با وجود فشارهای ناشی از تحریمها و نوسانهای ارزی، پیمانکاران داخلی پروژهها را پیش میبرند و برآورد میشود مجموع فرصتهای سرمایهگذاری در این پروژهها بیش از 5 میلیارد دلار باشد. افزونبراین، بستههای توسعهای متعددی نیز برای میدانهای توسعهنیافته تعریف شده که آماده جذب سرمایهگذار هستند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ویژگی نفت تولیدی میدانهای منطقه لاوان بیان کرد: نفت میدانهای رسالت، رشادت و سلمان دارای درجه API حدود 35 هستند و در رده نفتهای سبک تا نیمهسبک قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران افزود: نفت تولیدی این میدانها از طریق خطوط لوله به جزیره لاوان منتقل و پس از تجمیع فرآورش میشود.
راستی با یادآوری خسارتهای واردشده به برخی تأسیسات نفتی در جریان جنگ تحمیلی سوم، به جزایر لاوان و سیری اشاره کرد و افزود: در منطقه لاوان با تلاش شبانهروزی کارکنان موفق شدیم بخش عمده ظرفیت تولید را حفظ کنیم و اکنون عملیات بازسازی بیش از 90 درصد پیشرفت دارد.
وی با قدردانی از کارکنان عملیاتی مناطق دریایی گفت: آنچه امروز در فلات قاره شاهد آن هستیم نتیجه تلاش، تخصص و ایثار کارکنانی است که در سختترین شرایط نیز اجازه توقف فعالیت صنعت نفت کشور را ندادند و تولید را پایدار نگه داشتند.
راستی با اشاره به ظرفیتهای منطقه بهرگان گفت: این منطقه همچنان یکی از مهمترین مراکز تولید نفت دریایی کشور به شمار میآید و در شرایط عادی روزانه حدود 55 هزار بشکه نفت تولید میکند.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران تأکید کرد: استمرار تولید و بازگشت سریع تأسیسات آسیبدیده به چرخه بهرهبرداری، نتیجه تخصص، تعهد و روحیه جهادی کارکنان صنعت نفت در سراسر مناطق عملیاتی کشور است.