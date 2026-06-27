جهش ۵۲ درصدی فروش داخلی گهرزمین در پنج ‌ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۵/ گهرزمین در مسیر تکمیل زنجیره ارزش

به گزارش ایلنا؛ شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در دو ماه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۵، عملکردی درخشان و فراتر از انتظار در حوزه فروش به ثبت رسانده است. بررسی گزارش‌های فعالیت ماهانه نشان می‌دهد که این شرکت با وجود پیچیدگی‌های اقتصاد کلان، نه تنها روند صعودی درآمدهای عملیاتی خود را با قدرت حفظ کرده، بلکه با ثبت رشد چشم‌گیر فروش در فروردین و اردیبهشت ماه، جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت فولاد کشور تثبیت کرده است.

در کنار این عملکرد عملیاتی تحسین‌برانگیز، برنامه‌های توسعه‌ای مانند تکمیل زنجیره فولاد با بهره‌برداری از واحدهای آهن اسفنجی و افزایش سرمایه‌های پی در پی، افق‌های روشنی را برای این مجموعه ترسیم کرده است. برگزاری موفق مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب برنامه‌های توسعه‌ای نیز نشان‌دهنده عزم جدی سهامداران برای پیشبرد اهداف کلان شرکت است. در این گزارش عملکرد مالی، دستاوردهای عملیاتی و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت در دو ماه ابتدایی سال و چشم‌انداز پیش رو را بررسی می‌کنیم.

رشد خیره‌کننده فروش؛ تداوم صعود با مدیریت هوشمندانه

بررسی گزارش‌های فعالیت ماهانه گهرزمین نشان می‌دهد که این شرکت در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، عملکرد فروش درخشانی داشته است. از ابتدای سال مالی (اول دی ماه 1404) تا 31 فروردین ماه ۱۴۰۵، کل فروش داخلی شرکت با احتساب اصلاحات (ناشی از فسخ قراردادهای برخی مشتریان که نتوانسته‌اند بار فروخته‌شده را حمل کنند) به مبلغ ۲۹۶۷۵۰ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۹۵۷۱۵ میلیارد ریال) رشد ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد چشم‌گیر، بیانگر توانمندی مدیریت در بهینه‌سازی فرآیندهای فروش، توسعه بازارهای داخلی و افزایش قیمت‌های فروش محصولات است.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نیز این روند صعودی با قدرت ادامه یافت و فروش داخلی شرکت به ۳۶۵۸۴۸ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی ۲۶۵۷۸۳ میلیارد ریال، رشد ۳۸ درصدی را به ثبت رساند. این ارقام نشان از ثبات در رشد فروش و موفقیت استراتژی‌های بازاریابی و فروش شرکت دارد.

جزئیات فروش محصولات؛ نقش پررنگ گندله و شمش فولادی

بررسی جزئیات فروش محصولات نشان می‌دهد که محصول گندله بورس کالا با فروش ۱۳۱۸۱۸ میلیارد ریال از ابتدای سال مالی تا 31 فروردین و ۱۴۰۲۳۶ میلیارد ریال تا 31 اردیبهشت، سهم عمده‌ای از درآمد شرکت را به خود اختصاص داده است. همچنین فروش شمش فولادی (بلوم و بیلت بورس کالا) با رشد قابل‌توجهی همراه بوده و در اردیبهشت به ۱۲۸۳۶ میلیارد ریال رسیده است که نشان از موفقیت شرکت در تکمیل زنجیره ارزش و ورود به بازار محصولات باارزش‌افزوده دارد.

از نکات قابل‌توجه دیگر، افزایش فروش کنسانتره بورس کالا از 24505 میلیارد ریال تا پایان فروردین به 33317 میلیارد ریال تا پایان اردیبهشت است که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین فروش کلوخه سنگ آهن نیز از ۱۷۹۵۶ میلیارد ریال تا پایان فروردین به ۲۸۲۵۸ میلیارد ریال تا پایان اردیبهشت رسیده است.

فروش صادراتی نیز از ابتدای سال مالی تا 31 اردیبهشت ماه با ثبت مبلغ ۳۸۴۸ میلیارد ریال، عملکردی مطلوب داشته و نشان از توانایی شرکت در توسعه بازارهای بین‌المللی دارد.

عملکرد تولید و جهش در بهره‌وری

بررسی گزارش‌های فعالیت ماهانه نشان می‌دهد که شرکت در حوزه تولید نیز عملکرد مطلوبی داشته است. تولید گندله تا پایان فروردین ماه 1.86 میلیون تن بوده و تا پایان اردیبهشت ماه به 2.404 میلیون تن رسیده که نشان از رشد قابل توجه تولید این محصول استراتژیک دارد. همچنین تولید کنسانتره سنگ‌آهن نیز از 2.661 میلیون تن تا پایان فروردین به 3.365 میلیون تن تا پایان اردیبهشت رسیده است.

تولید کلوخه سنگ‌آهن نیز از 4.015 میلیون تن تا پایان فروردین به 5.417 میلیون تن تا پایان اردیبهشت افزایش یافته است. این افزایش تولید، نشان از بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود و مدیریت مؤثر در نگهداشت تجهیزات دارد.

تولید شمش فولادی به عنوان محصول با ارزش‌افزوده، تا پایان اردیبهشت به ۱۲۳۵۲۰ تن رسیده که نسبت به پایان فروردین یعنی ۹۳۸۸۸ تن؛ رشد ۳۲ درصدی داشته است. این رشد، بیانگر موفقیت شرکت در راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحدهای فولادسازی و تکمیل زنجیره تولید است.

چشم‌انداز روشن با تکمیل زنجیره فولاد و برنامه‌های توسعه‌ای

با بهره‌برداری از واحدهای آهن اسفنجی در بردسیر با ظرفیت 3.44 میلیون تن در سال، گهرزمین گام بلندی در تکمیل زنجیره فولاد بر خواهد داشت. این طرح که با تکمیل پروژه‌های ذوب، ریخته‌گری و نورد همراه خواهد شد، ارزش افزوده قابل توجهی برای شرکت ایجاد می‌کند و این مجموعه را در جمع معدود شرکت‌های یکپارچه فولادی کشور قرار خواهد داد.

افزایش سرمایه‌های پی در پی شرکت نیز نشان از اعتماد کامل سهامداران به عملکرد و چشم‌انداز روشن مجموعه دارد. آخرین مرحله از افزایش سرمایه شرکت در تاریخ 27 اردیبهشت ماه امسال به ثبت رسیده که بر اساس آن سرمایه شرکت از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به ۱۶۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین اختیار افزایش سرمایه 33 درصدی دیگر نیز در اختیار هیأت مدیره قرار گرفته که مسیر رشد پایدار و بلندمدت شرکت را هموارتر خواهد کرد.

توسعه فعالیت‌ها در صنایع معدنی غیرآهنی مانند مس و طلا نیز از راهبردهای کلان شرکت است که با سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه، چشم‌انداز روشنی برای تبدیل شدن به یک هلدینگ چندفلزی ترسیم کرده است.

انتهای پیام/