قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۶ هزار و ۱۳۸ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۴ هزار و ۸۲۳ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۷ هزار و ۶۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۵ هزار و ۵۶۰ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۹ هزار و ۷۹۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۴۳۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۸۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۹۶۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۵۷۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۳۸۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۵ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۰ هزار و ۴۷۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۹ هزار و ۶۶۵ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۱۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۱۵۸ تومان است.