به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره به نقل از «عبدالناصر همتی» رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد: اسناد امضاشده در خصوص دارایی‌های مسدودشدمان، هیچ‌گونه الزامی برای خرید محصولات کشاورزی از آمریکا ایجاد نمی‌کند.

وی در عین حال با تبیین رویکرد تجاری ایران براساس منافع ملی افزود: با این حال، اگر قیمت و کیفیت محصولات کشاورزی آمریکا بهتر ( از دیگر محصولات کشاورزی ) باشد، هیچ مانعی برای خرید آنها وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان درباره نحوه هزینه‌کرد بخش دیگری از این وجوه خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم از محل قسط دوم دارایی‌های آزادشده، هرگونه کالای غیرتحریمی را خریداری کنیم.

این موضعی گیری ساعتی پس از آن بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: دارایی‌های بلوکه‌شده ایران که قرار است آزاد شوند، «صرفاً برای خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی» مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ترامپ در ادامه ادعا‌های خود افزود: تهران نباید درآمد‌های نفتی خود را صرف بازسازی توان نظامی کند، بلکه باید این منابع را برای خرید مواد غذایی برای مردم خود به کار گیرد.

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