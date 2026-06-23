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تکذیب ادعای ترامپ درباره شیوه استفاده ایران از دارایی‌های مسدو شده

تکذیب ادعای ترامپ درباره شیوه استفاده ایران از دارایی‌های مسدو شده
کد خبر : 1803323
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به دنبال ادعای اخیر ترامپ درباره شیوه استفاده ایران از دارایی‌های مسدود شده، عبدالناصر همتی روایت واشنگتن از نحوه بهره‌برداری از دارایی‌های آزادشده ایران را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره به نقل از «عبدالناصر همتی» رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد: اسناد امضاشده در خصوص دارایی‌های مسدودشدمان، هیچ‌گونه الزامی برای خرید محصولات کشاورزی از آمریکا ایجاد نمی‌کند.

وی در عین حال با تبیین رویکرد تجاری ایران براساس منافع ملی افزود: با این حال، اگر قیمت و کیفیت محصولات کشاورزی آمریکا بهتر ( از دیگر محصولات کشاورزی ) باشد، هیچ مانعی برای خرید آنها وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان درباره نحوه هزینه‌کرد بخش دیگری از این وجوه خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم از محل قسط دوم دارایی‌های آزادشده، هرگونه کالای غیرتحریمی را خریداری کنیم.

این موضعی گیری ساعتی پس از آن بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: دارایی‌های بلوکه‌شده ایران که قرار است آزاد شوند، «صرفاً برای خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی» مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ترامپ در ادامه ادعا‌های خود افزود: تهران نباید درآمد‌های نفتی خود را صرف بازسازی توان نظامی کند، بلکه باید این منابع را برای خرید مواد غذایی برای مردم خود به کار گیرد.

 

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