دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی در گفتوگو با ایلنا:
صادرات نفت در دوران محاصره متوقف نشد/ بزودی گزارش تردد کشتیها منتشر میشود
دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی با بیان اینکه صادرات نفت در دوران محاصره بنادر جنوبی متوقف نشد، گفت: تردد هزار شناور در دوران محاصره در بنادر جنوبی انجام شد.
مسعود پلمه، دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بنادر جنوبی در دوره محاصره و ورود اولین کشتی کانتینری به بندر شهید رجایی در روز گذشته اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشت که محاصره نه بنبست صد درصدی بود و نه در این مدت در این منطقه آزادی عمل داشتیم؛ به گونهای که هر ترددی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این میان اگر گزارشی از فعالیتهای تردد ناوگان تجاری در دوره محاصره انجام نمیشود به این مفهوم نبوده که هیچ گونه فعالیتی نبوده بلکه آن فعالیتها اساساً در یک قالب مدیریتی خاص انجام میشد و تحت تدابیری بود؛ بهطوریکه ما این کالاها را به اشکال مختلف منتقل میکردیم بنابراین ما انتقال کالا را داشتیم و کشتی میآمد و میرفت.
دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی با بیان اینکه تا دو هفته آینده گزارش دقیقی و کامل از تردد کشتیها و تجارت ایران در دوران محاصره در بنادر جنوبی منتشر خواهد شد، گفت: درست است که اولین کشتی سایز بزرگ کانتینری بعد از این اتفاقاتی که افتاد و پس از محاصره در بندر شهید رجایی پهلو گرفت اما قبل از این تقریبا هزار شناورهای کوچک که تقریباً تا هزار شناور در زمان محاصره تردد داشت اما با ظرفیت پایین میآمدند که حساسیتهای نظامی و امنیتی به وجود نیاید.
وی در پاسخ به این سوال که در این مدت نفت را توانستیم صادر کنیم؟ تاکید کرد: بله انجام شد، صادرات نفتی متوقف نبود، اما با یک ضربآهنگ کند این اقدام انجام شد.
گفتوگو: مهدیانی