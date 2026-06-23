واردات نهاده دامی آلوده به کشور صحت ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، شایعه واردات نهاده‌های دامی آلوده و به ویژه ذرت در چند وقت اخیر، مطرح شده است و این شائبه را مطرح می‌کند که آیا این ذرت‌ها از مرز گمرک عبور کرده و وارد کشور شده است یا خیر؟

در همین زمینه، عیسی باقرزاده همایی، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا شائبه ورود ذرت یا نهاده‌های دامی آلوده که گاهی مطرح می شود، آیا صحت دارد و آیا اساسا در فرایند ارزیابی استاندارد و سلامت آنها نقصی وجود دارد؟» گفت: نهاده‌های دامی و خوراک دام از جمله ذرت، جو دامی، کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان مشمول مقررات استاندارد اجباری است و سازمان ملی استاندارد نیز در زمان ورود این کالا به کشور قطعاً بر اساس استانداردهای مورد قبولی که در این حوزه وجود دارد، کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد.

اجازه ورود نهاده‌های دامی آلوده را به کشور نمی‌دهیم

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد در مورد شایعه ورود ذرت‌های آلوده به کشور، گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که اگر کالایی، استانداردها را رعایت نکند و با استانداردها مطابقت نداشته باشد، سازمان ملی استاندارد قطعاً اجازه واردات آن کالا به داخل کشور را نخواهد داد و عدم انطباق با استاندارد کالا را به گمرک اعلام خواهد کرد.

باقرزاده افزود: بنابراین نباید به شایعه ورود نهاده‌های دامی آلوده توجه کنیم زیرا سازمان‌های ناظری مثل سازمان ملی استاندارد به هیچ عنوان از خط قرمزهای خود عبور نمی‌کند.

صدور گواهی انطباق واردات کالا تنها بعد از تایید استاندارد

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه خط قرمز ما برای کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری، رعایت مقررات استاندارد متناسب با نوع کالا و استانداردی که وجود دارد، است، گفت: قطعاً در مورد خوراک دام یا هر کالای غذایی دیگری که مشمول استاندارد اجباری است، ما موظف و ملزمیم که کالا را بر اساس استانداردها مورد بررسی قرار بدهیم، نظارت و ارزیابی کنیم و بعد از آن، گواهی انطباق برای واردات کالا صادر کنیم.

وی تاکید کرد: گرمی نهاده دامی آلوده وارد کشور نشده است.

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