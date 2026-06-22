اعلام محدودیتهای پروازی مراسم تشییع رهبر شهید
سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار اطلاعیهای، جزئیات محدودیتهای پروازی و برنامه مدیریت ترافیک هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید موعود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، مصوبات مربوط به مراسم تشییع در جلسه کمیته ویژهای که روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در محل سازمان هواپیمایی کشوری برگزار و به تصویب رسیده است، اجرایی خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلام شده ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، مراسم ادای احترام با حضور مقامات کشور در روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود. در همین راستا، در این روز محدودیتهای پروازی در فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) اعمال شده و هیچگونه جابهجایی مسافر در این دو فرودگاه انجام نخواهد شد.
همچنین تمامی پروازهای هوانوردی عمومی در محدوده پایانه هوایی تهران (TMA) از ۱۲ تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ ممنوع خواهد بود و تنها پروازهای گشت هوایی و بالگردهای مرتبط با برگزاری مراسم از این محدودیت مستثنی هستند.
سازمان هواپیمایی کشوری همچنین اعلام کرد، محدودیت پروازهای هوانوردی عمومی در محدوده استان قم طی روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود. این محدودیتها در پایانه هوایی مشهد نیز در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ اعمال میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ با ظرفیت و پذیرش محدود مسافر فعالیت خواهند کرد.
همچنین در روز ۱۵ تیرماه، محدودیتهای پروازی در پایانه هوایی تهران مجدداً برقرار شده و جابهجایی مسافر در این روز انجام نخواهد شد.
در ادامه، طی روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه، پذیرش و جابهجایی مسافران در پایانه هوایی تهران با محدودیتهایی همراه خواهد بود.
فضا و پایانه هوایی مشهد نیز در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه با محدودیت عملیاتی مواجه خواهد بود و بهویژه در روز ۱۸ تیرماه جابهجایی مسافر در این فرودگاه انجام نخواهد شد.