به سازوکارهای جبرانی جدید برای تأمین مالی نیاز داریم / رشد چهار برابری اتصال مشترکان به شبکه فیبر نوری

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور معاونان این وزارتخانه برگزار شد، حوزه ارتباطات را یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت تقویت تعاملات میان وزارت ارتباطات و مجلس برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد.

دکتر هاشمی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: «در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری در این بخش متناسب با روندهای جهانی نبوده است و برای جبران این فاصله باید سازوکارهای جدید تأمین مالی طراحی و اجرایی شود.»

وی افزود: «دولت چهاردهم بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تأکید دارد و این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق اهداف کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا کند.»

توجه ویژه دولت به اقتصاد و حکمرانی فضایی

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه فضایی، اقتصاد فضایی و حکمرانی فضایی را از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد و گفت: «همکاری با کشورهای همسو برای استفاده از ظرفیت‌های ماهواره‌ای در دستور کار قرار دارد و مقدمات لازم برای تحقق این همکاری‌ها فراهم شده است.»

وی همچنین با اشاره به نقش زیرساخت‌های ارتباطی در ارائه خدمات عمومی کشور، پایداری شبکه ارتباطی در دوران جنگ رمضان را حاصل توسعه و استحکام این زیرساخت‌ها دانست و افزود: «بخش قابل توجهی از خدمات مستقیم و غیرمستقیم دولت و کسب‌وکارها بر بستر شبکه ارتباطی کشور ارائه می‌شود و استمرار این خدمات در شرایط ویژه، اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را بیش از پیش آشکار کرد.»

خدمات ارتباطی و پستی در دوران جنگ رمضان

هاشمی با تشریح اقدامات مجموعه ارتباطات کشور در دوران جنگ رمضان، از تداوم ارائه خدمات حیاتی در حوزه پرداخت الکترونیکی، ارتباطات و خدمات پستی خبر داد و گفت: «در این دوره، سامانه‌های پرداخت کشور حجم گسترده‌ای از تراکنش‌ها را پشتیبانی کردند و شبکه پستی نیز با توزیع 13 میلیون مرسوله، تلاش کرد خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه ادامه یابد.»

وی به حمایت‌های وزارت ارتباطات از پیام‌رسان‌های بومی و شبکه آموزشی شاد اشاره کرد و افزود: «حمایت از سکوهای داخلی باید متناسب با نیازها و الزامات توسعه‌ای آن‌ها ادامه یابد، اما رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت خدمات نیز از الزامات اساسی این حمایت‌ها است.»

رشد چهار برابری اتصال به فیبر نوری

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به روند توسعه شبکه فیبر نوری پرداخت و اظهار کرد: «با مشارکت اپراتورهای مختلف به‌ویژه شرکت مخابرات ایران، تعداد اتصال‌های فعال فیبر نوری در دولت چهاردهم چهار برابر شده است.»

وی افزود: «اکنون بیش از یک میلیون و 600 هزار مشترک در قالب اتصال منازل و کسب‌وکارها به این شبکه متصل شده‌اند و امکان بهره‌مندی از این خدمت برای بیش از 11 میلیون خانوار و واحد کسب‌وکار در کشور فراهم شده است.»

حمایت مجلس از توسعه اقتصاد دیجیتال

در ادامه این نشست، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد وزارت ارتباطات در دوران جنگ رمضان، اقتصاد دیجیتال را محور اصلی همکاری‌های مشترک میان مجلس و وزارت ارتباطات دانست و بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید کرد.

وی توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش نظام‌های پرداخت الکترونیکی امن، ارتقای امنیت سایبری و افزایش بهره‌وری اقتصادی از طریق فناوری را از اولویت‌های کشور برشمرد و خواستار ارائه پیشنهادهای وزارت ارتباطات برای تکمیل طرح‌های مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اقتصاد فضایی را از حوزه‌های نوظهور و دارای ظرفیت بالا برای رشد اقتصادی کشور دانست و بر ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی برای توسعه این بخش و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی تأکید کرد.

دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از تعامل سازنده وزارت ارتباطات با این کمیسیون، دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را در موضوعاتی از جمله توسعه شبکه فیبر نوری، بهره‌گیری از داده‌های فضایی، حمایت و نظارت بر سکوهای داخلی، توسعه هوش مصنوعی، ارتقای امنیت سایبری، گسترش ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در مناطق روستایی، ساماندهی سامانه‌های دولتی در راستای تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال و تربیت نیروی انسانی متخصص مطرح کردند. در این بخش، معاونان وزیر ارتباطات نیز گزارش‌ها و توضیحات لازم را درباره اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.