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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

تسهیل تجارت با اجرای مقررات فنی در حوزه استاندارد محقق می‌شود

تسهیل تجارت با اجرای مقررات فنی در حوزه استاندارد محقق می‌شود
کد خبر : 1803094
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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با گذار از نسل دوم استانداردها به نسل سوم و حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی، می‌توان تسهیل تجارت و کمک به توسعه اقتصادی در کشور را محقق کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه انصاری امروز در دویست‌ونودوپنجمین نشست شورای معاونان و مدیران سازمان با بیان این مطلب اظهار داشت: برای بهبود فرآیند تولید و تسهیل و توسعه تجارت، لازم است نسل جدیدی از استانداردهای جهانی که مبتنی بر مقررات فنی است، جایگزین استانداردهای اجباری شود.

وی افزود: گفتمان‌سازی این رویکرد تحولی از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا با همکاری تولیدکنندگان، انجمن‌ها و تشکل‌ها و همچنین با افزایش آگاهی عمومی در جامعه محقق شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تقویت مشارکت و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادینه‌سازی و استقرار نظام جامع مقررات فنی کشور، ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات (کالاها و خدمات)، توانمندسازی نیروی انسانی تخصصی، توسعه، ارتقا و هماهنگ‌سازی رویه‌های ارزیابی انطباق، توسعه و تقویت سازگاری استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی، ارتقا و توسعه نظام تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی، توسعه پژوهش‌های کاربردی مرتبط با استاندارد، ترویج فرهنگ استانداردپذیری، توسعه، ارتقا و یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوزه استاندارد، از جمله راهبردهای 12گانه سند جامع استاندارد است.

وی تأکید کرد: باید تدابیری اندیشیده شود تا برنامه‌های سال جاری معاونت‌ها، دفاتر و مراکز تابعه، منطبق با سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور باشد.

فرزانه انصاری افزود: فعالیت‌های سازمان نیز باید در راستای تحقق راهبردهای دوازده‌گانه این سند جامع تدوین و اجرا شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با تأکید بر انجام به‌موقع تکالیف ابلاغی و بالادستی سازمان خاطرنشان کرد: جمع‌بندی، به‌روزرسانی و تدوین تکالیف سازمان نیز باید همسو با برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمان تعریف و در زمان مقرر اجرا شود.

در این نشست همچنین گزارشی از برنامه عملیاتی سازمان در سال 1405، ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق سکوهای بومی، فعالیت کارگروه تعیین زمان اجرای اجباری استانداردهای تجدیدنظرشده تأیید نوع خودرو و نیروی محرکه و نیز تعیین نشان برای مرکز اندازه‌شناسی ارائه و مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

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