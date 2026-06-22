وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اصناف در خط مقدم حفظ آرامش بازار و اجرای سیاستهای ملی قرار دارند
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه بزرگترین سرمایه اصناف، اعتماد مردم و دولت است، گفت: اصناف در خط مقدم حفظ آرامش بازار نقش بسیار مهمی بر عهده دارند که با مسئولیتپذیری کارآمد، شفافیت و انسجام بیشتر در اقتصاد ملی نقش مؤثری ایفا میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، «سیدمحمد اتابک»، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین بزرگداشت روز ملی اصناف با حضور رئیسجمهور اظهار داشت: جنگ تحمیلی سوم ساختار زنجیره تأمین کشور را در معرض آزمون جدی قرار داد که با همه فراز و نشیبها، از این آزمون سربلند بیرون آمدیم. باید هرچه سریعتر نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را بهبود دهیم.
وی، کارآمدی زنجیره تأمین را در گرو هماهنگی عملی بین تولید، توزیع و مصرف دانست و افزود: اصناف در نقطه اتصال این زنجیره با تولیدکننده و مصرفکننده قرار دارند و همین موقعیت، نقش آنها را برجسته و بااهمیت میکند.
وزیر صمت، با اشاره به تداوم خوب جریان عرضه کالا در سراسر کشور در دوران جنگ تحمیلی، این وضعیت را حاصل پیوند عملی شبکه اصناف با نیازهای واقعی مردم توصیف کرد.
وی با بیان اینکه مهمترین درس جنگ اخیر تابآوری اقتصادی بود، یادآور شد: تابآوری فقط به ظرفیت تولید وابسته نیست، شبکه توزیع، مدیریت تقاضا، اعتماد عمومی و مشارکت مردم نیز بخشی از عناصر تابآوری ملی است.
اتابک، همچنین از نقش تعیینکننده رفتار مردم در عدم شکلگیری تقاضای هیجانی و غیرواقعی در اکثر کالاها قدردانی کرد و ادامه داد: این مسئله در کنترل بازار و کاهش فشار بر زنجیره تأمین مؤثر است.
وی به نقش دولت در مدیریت بازار از طریق تنظیم سیاست، نظارت مستمر و هماهنگی نهادی اشاره و تأکید کرد: تنظیم بازار در شرایط جنگ آمریکایی-صهیونی نمونه بارز هماهنگی بین دولت، اصناف و مردم بود. اصناف تنها نقطه فروش و توزیع نیستند، بلکه جایگاه اصناف به عنوان بخشی مهم از زیرساخت اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در شرایط کنونی اقتصادی، بیان کرد: هدایت مصرف به سمت استفاده بهینه از کالاها میتواند فشار بر منابع تولیدی و ارزی کشور را کاهش دهد. امروز مدیریت مصرف در برخی حوزهها به اندازه افزایش تولید اهمیت دارد.
وی عنوان کرد: امروز در شرایطی که کشور برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و صیانت از منابع تلاش میکند، اصلاح الگوی مصرف نیز یک ضرورت اقتصادی است که نقش اصناف در فرهنگسازی این مقوله کلیدی است.
اتابک، با بیان اینکه رئیسجمهور در ماههای اخیر بارها بر استفاده از ظرفیت تشکلها، صنوف و شبکههای مردمی در اداره اقتصاد کشور تأکید کردند، یادآور شد: تجربه جنگ اخیر نشان داد که کنترل زنجیره تأمین، جلوگیری از اختلال در توزیع و مدیریت تقاضا بدون همکاری شبکه اصناف قابل تحقق نیست.
وی همچنین گفت: اصناف کشور با حضور فعال خود، دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل و نشان دادند که میتوانند در اجرای سیاستهای ملی نقش مؤثری ایفا کنند. اکنون نیز انتظار ما کمک به تأمین پایدار نیازهای واقعی مردم و جلوگیری از شکلگیری تقاضای کاذب است.